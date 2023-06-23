Події

18:02 23.06.2023

Польська податкова служба здійснила обшук 222 компаній у справі про ввезення українського зерна

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Польська податкова служба здійснила обшук 222 компаній у справі про ввезення українського зерна

У Польщі в рамках справи про ввезення в країну українського зерна за дорученням Жешувської прокуратури співробітники Національної податкової адміністрації здійснили обшуки у 222 компаніях і митних установах, повідомило RMF24.

Розслідування щодо українського зерна, яке імпортують до Польщі, здійснює Воєводська прокуратура в Жешуві. Вона забрала у квітні 2023 року для подальшого розслідування десятки підготовчих проваджень і доручила Національній податковій адміністрації в четвер здійснили обшуки.

"222 обшуки було проведено у штаб-квартирах імпортерів зерна та митних установах у всій країні", - повідомила прессекретар Жешувської регіональної прокуратури Ганна Бернат-Ложанська в п'ятницю.

За її інформацією, у результаті проведених заходів було вилучено фінансову та бухгалтерську документацію, докази прикордонного контролю, носії інформації, ділову кореспонденцію та понад 1000 тонн зерна, яке, ймовірно, не відповідало заявленому в митній декларації.

Прессекретар глави Національної податкової адміністрації Юстина Пасечиньска поінформувала, що до проведення операції було залучено понад 800 працівників.

Подробиці щодо проведених обшуків не розголошують.

Прокуратура Жешува долучила до розслідування провадження, які раніше здійснювали інші прокуратури в усій країні, а також повідомлення, підготовлені митною та податковою службами. Слідчі розслідують усі випадки шахрайства, пов'язані з якістю українського зерна, яке імпортували як технічне або промислове та яке могло бути використане для виробництва харчових продуктів або кормів для тварин.

Імпортери, які декларували використання зерна з технічною метою, сподівалися обійти процедури та уникнути контрольних перевірок з боку фітосанітарних інспекцій.

Європейська комісія 2 травня вжила виключних та тимчасових запобіжних заходів щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України - пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Єврокомісія заявила, що заходи спрямовані на усунення логістичних проблем, пов'язаних із цими продуктами, в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

5 червня Європейська комісія продовжила заборону до 15 вересня. Однак коаліція з п'яти прифронтових країн вважає за необхідне продовжити заборону до кінця року.

Теги: #зерно #польща #обшуки

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