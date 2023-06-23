Події

15:12 23.06.2023

Для успішного контрнаступу Україні потрібно більше літаків, гелікоптерів і ПЗРК - глава МЗС

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Для успішного контрнаступу Україні потрібно більше літаків, гелікоптерів і ПЗРК - глава МЗС

Для успішного контрнаступу українським силам необхідно більше літаків, гелікоптерів і переносних зенітно-ракетних комплексів, оскільки панування РФ у повітрі - друга за величиною проблема, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Найбільша проблема під час контрнаступу - це стійкість постачання артилерійських боєприпасів, причому в достатній кількості. І друга за величиною проблема контрнаступу - панування Росії в повітрі", - сказав Кулеба британській газеті The Telegraph.

Глава МЗС наголосив, що "найбільша гора, на яку нам доведеться піднятися, - це забезпечення стійкості постачань артилерійських боєприпасів". За його словами, це все ще нескорена вершина "збройової дипломатії".

Міністр наголосив, що успіх на полі бою справді залежить від напрямку, в якому рухатимуться дипломатичні зусилля, але закликав не розглядати цей контрнаступ чи наступний контрнаступ як вирішальний.

"Звісно, ми обережні. Ми усвідомлюємо той факт, що якщо досягнення на місцях не сприйматимуть як успіх, голоси, які кажуть: "Добре, ми намагалися, але це не працює у військовому стосунку, тому ми маємо посадити їх за стіл переговорів" - стануть голоснішими", - додав Кулеба.

Однак він відкинув припущення про те, що заклики республіканців США до припинення підтримки України являють собою мейнстрім партії, і сказав, що очікує збереження двопартійної американської підтримки України.

Кулеба також зазначив, що Україна все ще намагається переконати Сполучені Штати поставити далекобійні ракети ATACMS.

Теги: #озброєння #контрнаступ #кулеба

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