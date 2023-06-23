Глава МВС: У зв'язку з можливим терактом на ЗАЕС із викидом радіації розгорнуто роботу штабів, буде проведено навчання за алгоритмом дій

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко закликає українців зберігати спокій у зв'язку з інформацією про можливий теракт окупантів на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) із викидом радіації: уже розгорнуто роботу штабів, розроблено алгоритми дій усіх служб, а в разі виникнення НП населенню буде надано чіткі інструкції.

"Насамперед людям треба зберігати спокій. Спокій ґрунтується на готовності всіх наших служб - Міністерства енергетики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я та місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, зокрема пов'язаних із можливим витоком радіації із ЗАЕС", - сказав глава МВС у п'ятницю в ефірі національного телемарафону.

Він повідомив: "З цією метою ми вже розгорнули відсьогодні роботу відповідних штабів. У них будуть енергетики, співробітники ДСНС, поліція, медики для того, щоб були розроблені й чітко донесені до наших громадян правила поведінки в разі надзвичайної події".

Клименко закликав українців насамперед зберігати спокій, а в разі виникнення надзвичайної ситуації слухати вказівки відповідних органів і місцевої влади.

Міністр пояснив, що радіоактивний фон, який, можливо, виникне внаслідок теракту, залишатиметься в повітрі приблизно одну добу. "Отже, на 80% ми зменшимо радіоактивний фон протягом доби", - додав він.

Тобто, як зазначив глава МВС, ідеться про можливий тепловий викид, який втратить найбільшу свою концентрацію протягом доби.

"За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, то ми говоримо про те, що кожен громадянин має зачинитися у своєму помешканні, вимкнути системи вентиляції, кондиціонери, також необхідно закрити всі щілини, які є в оселі, змоченою тканиною або скотчем", - розповів глава МВС.

Він наголосив: "Ми будемо чітко давати всі вказівки та говорити про правила поведінки протягом цього часу, якщо, звісно, в цьому буде потреба".

Клименко також повідомив, що найближчими днями буде проведено відповідні навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів із перевіркою радіаційного фону.

Міністр уточнив, що все обладнання з вимірювання радіації відкаліброване і готове до роботи.

"Усі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом. Працюватимемо відкрито, у тісній взаємодії з населенням, інформуватимемо про всі наші кроки, які робитимемо щодо цієї території. Ми маємо на увазі 200-кілометрову зону за радіусом навколо ЗАЕС", - наголосив він.

Клименко додав, що йдеться приблизно про півмільйона населення на правому і лівому берегах Дніпра.

"Тому зберігаємо спокій і під час надзвичайної події, яка, можливо, виникне, не виходимо з укриттів без команди", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи необхідно людям залишатися вдома або йти в укриття після виникнення надзвичайної ситуації, міністр пояснив: "Зачинитися вдома до доби - до того часу, як місцеві органи влади, органи цивільного захисту дадуть розпорядження про переміщення в той чи інший район або на якусь територію".