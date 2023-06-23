Події

11:17 23.06.2023

Глава МВС: У зв'язку з можливим терактом на ЗАЕС із викидом радіації розгорнуто роботу штабів, буде проведено навчання за алгоритмом дій

3 хв читати
Глава МВС: У зв'язку з можливим терактом на ЗАЕС із викидом радіації розгорнуто роботу штабів, буде проведено навчання за алгоритмом дій

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко закликає українців зберігати спокій у зв'язку з інформацією про можливий теракт окупантів на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) із викидом радіації: уже розгорнуто роботу штабів, розроблено алгоритми дій усіх служб, а в разі виникнення НП населенню буде надано чіткі інструкції.

"Насамперед людям треба зберігати спокій. Спокій ґрунтується на готовності всіх наших служб - Міністерства енергетики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я та місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, зокрема пов'язаних із можливим витоком радіації із ЗАЕС", - сказав глава МВС у п'ятницю в ефірі національного телемарафону.

Він повідомив: "З цією метою ми вже розгорнули відсьогодні роботу відповідних штабів. У них будуть енергетики, співробітники ДСНС, поліція, медики для того, щоб були розроблені й чітко донесені до наших громадян правила поведінки в разі надзвичайної події".

Клименко закликав українців насамперед зберігати спокій, а в разі виникнення надзвичайної ситуації слухати вказівки відповідних органів і місцевої влади.

Міністр пояснив, що радіоактивний фон, який, можливо, виникне внаслідок теракту, залишатиметься в повітрі приблизно одну добу. "Отже, на 80% ми зменшимо радіоактивний фон протягом доби", - додав він.

Тобто, як зазначив глава МВС, ідеться про можливий тепловий викид, який втратить найбільшу свою концентрацію протягом доби.

"За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, то ми говоримо про те, що кожен громадянин має зачинитися у своєму помешканні, вимкнути системи вентиляції, кондиціонери, також необхідно закрити всі щілини, які є в оселі, змоченою тканиною або скотчем", - розповів глава МВС.

Він наголосив: "Ми будемо чітко давати всі вказівки та говорити про правила поведінки протягом цього часу, якщо, звісно, в цьому буде потреба".

Клименко також повідомив, що найближчими днями буде проведено відповідні навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів із перевіркою радіаційного фону.

Міністр уточнив, що все обладнання з вимірювання радіації відкаліброване і готове до роботи.

"Усі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом. Працюватимемо відкрито, у тісній взаємодії з населенням, інформуватимемо про всі наші кроки, які робитимемо щодо цієї території. Ми маємо на увазі 200-кілометрову зону за радіусом навколо ЗАЕС", - наголосив він.

Клименко додав, що йдеться приблизно про півмільйона населення на правому і лівому берегах Дніпра.

"Тому зберігаємо спокій і під час надзвичайної події, яка, можливо, виникне, не виходимо з укриттів без команди", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи необхідно людям залишатися вдома або йти в укриття після виникнення надзвичайної ситуації, міністр пояснив: "Зачинитися вдома до доби - до того часу, як місцеві органи влади, органи цивільного захисту дадуть розпорядження про переміщення в той чи інший район або на якусь територію".

Теги: #клименко #мвс #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:25 23.06.2023
В Україні з 23 червня починає роботу Єдиний реєстр зброї

В Україні з 23 червня починає роботу Єдиний реєстр зброї

07:57 23.06.2023
Зеленський доручив Клименку провести з людьми роз'яснювальну роботу щодо ризиків, пов'язаних із Запорізькою АЕС

Зеленський доручив Клименку провести з людьми роз'яснювальну роботу щодо ризиків, пов'язаних із Запорізькою АЕС

23:07 22.06.2023
Зеленський доручив Клименку провести з людьми роз'яснювальну роботу щодо ризиків, пов'язаних із Запорізькою АЕС

Зеленський доручив Клименку провести з людьми роз'яснювальну роботу щодо ризиків, пов'язаних із Запорізькою АЕС

12:10 22.06.2023
Українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС із викидом радіації - Зеленський

Українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС із викидом радіації - Зеленський

03:06 22.06.2023
Ситуація на ЗАЕС украй нестабільна – заява МАГАТЕ

Ситуація на ЗАЕС украй нестабільна – заява МАГАТЕ

15:14 21.06.2023
Незважаючи на ворожі обстріли, у Херсоні відновлюють газо- та електропостачання - глава МВС

Незважаючи на ворожі обстріли, у Херсоні відновлюють газо- та електропостачання - глава МВС

17:06 20.06.2023
Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема ставок-охолоджувач - Буданов

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема ставок-охолоджувач - Буданов

21:42 17.06.2023
Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС загинуло 16 людей, відомо про 31 зниклого безвісти - МВС

Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС загинуло 16 людей, відомо про 31 зниклого безвісти - МВС

15:04 15.06.2023
"Енергоатом" має у своєму розпорядженні деяку інформацію про підготовку росіянами переведення ЗАЕС-5 у "холодний" зупин – голова компанії

"Енергоатом" має у своєму розпорядженні деяку інформацію про підготовку росіянами переведення ЗАЕС-5 у "холодний" зупин – голова компанії

17:46 14.06.2023
Глава МАГАТЕ залишається в Україні

Глава МАГАТЕ залишається в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС затвердив 11-й пакет санкцій проти РФ

Українські війська мають успіх на двох напрямках південного фронту, на сході країни тривають важкі бої - спікер Генштабу ЗСУ

Українські військові зупинили наступ ворога на куп'янському та лиманському напрямках - Маляр

У Донецькій області українські військові збили ще один російський вертоліт К-52

Світ має знати, що готує окупант - Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

ОСТАННЄ

Гуменюк: Російські окупанти вночі вдарили в район Антонівського мосту, така собі помста за Чонгар

ЄС затвердив 11-й пакет санкцій проти РФ

Залужний привітав бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ з професійним святом

Від початку доби рівень води в Херсонській області знизився на 2 см, підтоплено три населені пункти на правому березі Дніпра - ДСНС

Українські війська мають успіх на двох напрямках південного фронту, на сході країни тривають важкі бої - спікер Генштабу ЗСУ

Зеленський привітав співробітників Центру "А" СБУ з професійним святом

ВМС США зафіксували звук вибуху в день зникнення батискафа "Титан" - ЗМІ

Українські військові зупинили наступ ворога на куп'янському та лиманському напрямках - Маляр

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини знищено техніку фермерського господарства, виникла лісова пожежа

Унаслідок обстрілів Запорізької області двоє людей загинули, попередньо пошкоджено 27 цивільних об'єктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА