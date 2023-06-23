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08:51 23.06.2023

Унаслідок обстрілів Запорізької області двоє людей загинули, попередньо пошкоджено 27 цивільних об'єктів

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Унаслідок обстрілів Запорізької області двоє людей загинули, попередньо пошкоджено 27 цивільних об'єктів

За добу росіяни піддали масованому обстрілу 24 населених пункти Запорізької області, внаслідок чого є двоє загиблих, за попередніми даними, пошкоджено 27 цивільних об'єктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"За минулу добу ворог здійснив 98 обстрілів 24 населених пунктів області: авіацією вдарив по Оріхову та Левадному, двічі атакував Степногірськ із БПЛА, завдав 5 ударів із РСЗВ по Червоному, Гуляйполю, Темирівці, здійснив 88 ударів артилерією по Червонодніпровці, Гуляйполю, Новодарівці, Білогір'ю, П'ятихатках та інших прифронтових селах", - написав він у телеграм-каналі.

У зведенні зазначається, що "зафіксовано руйнування або пошкодження 27 цивільних об'єктів - будинків, господарських споруд та іншого майна жителів".

"На жаль, є двоє загиблих - 55-річний чоловік із Малої Токмачки та 70-річний житель Гуляйполя", - інформував Малашко.

Крім того, вночі російські військові атакували околиці обласного центру.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Влучання відбулося у відкриту територію і це врятувало від значних руйнувань і людських жертв", - додав Малашко.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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