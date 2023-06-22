Найближчими днями буде оприлюднено звіт Світового банку про збитки від підриву Каховської ГЕС

Найближчими днями буде оприлюднено звіт Світового банку щодо завданих збитків від підриву Каховської ГЕС, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми найближчими днями вже публічно оприлюднимо звіт Світового банку щодо завданих збитків. Це мільярди доларів завданої шкоди екології, інфраструктурі, людям в Україні", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в четвер.

Він зазначив, що надалі Росія повинна заплатити і за цей збиток.