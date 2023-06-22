Події

21:15 22.06.2023

Найближчими днями буде оприлюднено звіт Світового банку про збитки від підриву Каховської ГЕС

1 хв читати
Найближчими днями буде оприлюднено звіт Світового банку про збитки від підриву Каховської ГЕС

Найближчими днями буде оприлюднено звіт Світового банку щодо завданих збитків від підриву Каховської ГЕС, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми найближчими днями вже публічно оприлюднимо звіт Світового банку щодо завданих збитків. Це мільярди доларів завданої шкоди екології, інфраструктурі, людям в Україні", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в четвер.

Він зазначив, що надалі Росія повинна заплатити і за цей збиток.

 

 

Теги: #звіт #шмигаль #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:09 22.06.2023
Шмигаль: Не може бути опозиції, оскільки ми всі боремося за виживання

Шмигаль: Не може бути опозиції, оскільки ми всі боремося за виживання

19:50 21.06.2023
Шмигаль розраховує на залучення майже $7 млрд на відновлення за допомогою механізму Координаційної донорської платформи

Шмигаль розраховує на залучення майже $7 млрд на відновлення за допомогою механізму Координаційної донорської платформи

15:14 21.06.2023
Незважаючи на ворожі обстріли, у Херсоні відновлюють газо- та електропостачання - глава МВС

Незважаючи на ворожі обстріли, у Херсоні відновлюють газо- та електропостачання - глава МВС

14:48 21.06.2023
Іспанія виділяє допомогу для оснащення шкіл укриттями та підтримки жертв сексуального насильства, а також мобілізує гумдопомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Іспанія виділяє допомогу для оснащення шкіл укриттями та підтримки жертв сексуального насильства, а також мобілізує гумдопомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

13:50 21.06.2023
Шмигаль: Після війни ми очікуємо справжнього буму в розвитку ВПК в Україні

Шмигаль: Після війни ми очікуємо справжнього буму в розвитку ВПК в Україні

18:43 20.06.2023
На Дніпропетровщині рятувальники забезпечили підвезення води в населені пункти, які втратили водопостачання внаслідок підриву Каховської ГЕС - ДСНС

На Дніпропетровщині рятувальники забезпечили підвезення води в населені пункти, які втратили водопостачання внаслідок підриву Каховської ГЕС - ДСНС

18:36 20.06.2023
Встановлено місцеперебування 202 зниклих безвісти осіб унаслідок екоциду на Херсонщині, розшукують ще 109 - Мінреінтеграції

Встановлено місцеперебування 202 зниклих безвісти осіб унаслідок екоциду на Херсонщині, розшукують ще 109 - Мінреінтеграції

17:04 20.06.2023
Буданов: Підрозділу РФ, який був на Каховській ГЕС, наказали негайно евакуюватися за півгодини до підриву

Буданов: Підрозділу РФ, який був на Каховській ГЕС, наказали негайно евакуюватися за півгодини до підриву

18:56 19.06.2023
За результатами конференції в Лондоні очікуємо укладення низки важливих угод і меморандумів для прискорення відновлення та розвитку країни - Шмигаль

За результатами конференції в Лондоні очікуємо укладення низки важливих угод і меморандумів для прискорення відновлення та розвитку країни - Шмигаль

18:55 19.06.2023
Кабмін затвердив оновлені лист про наміри та меморандум із МВФ, найближчим часом очікується транш у $900 млн - Шмигаль

Кабмін затвердив оновлені лист про наміри та меморандум із МВФ, найближчим часом очікується транш у $900 млн - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Жодних духовних зв'язків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивства українців, бути не може - Зеленський

Світ має знати, що готує окупант - Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

ПАРЄ закликала держави з активами РФ створити міжнародний механізм компенсації для компенсації Україні шкоди, завданої агресією РФ, - резолюція

ПАРЄ висловилася за створення реєстрів організацій і фізосіб, які працюють на РФ і обходять санкції, - резолюція

ПА Ради Європи закликала держави РЄ і НАТО підтримати членство України в альянсі

ОСТАННЄ

Жодних духовних зв'язків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивства українців, бути не може - Зеленський

Світ має знати, що готує окупант - Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

Мінвідновлення готує ТЕО для платних доріг у п'яти областях

ТЕО дороги Львів-Краковець буде готове до кінця червня, у п'ятирічній перспективі планують відновити 24 тис. км автодоріг - Найєм

Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки про плани РФ

Зеленський звільнив посла України в Білорусі

На таврійському напрямку є успіхи на окремих ділянках

ООН внесла Росію до списку "ганьби" за вбивства дітей в Україні

На сході українські сили продовжують стримувати наступ противника, на жоден метр ворог не просунувся

Окупанти намагаються приховати збільшення захворюваності на захопленій території Херсонської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА