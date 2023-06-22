Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки про плани РФ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів із радником президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейком Салліваном телефонну розмову в рамках постійного діалогу із союзниками.

Як повідомила пресслужба президента України, Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії української армії, а також про актуальні потреби українських підрозділів у різних видах озброєння.

"Окремо керівник Офісу президента передав інформацію української розвідки щодо планів російських загарбників", - зазначається в повідомленні.

Єрмак подякував США за надання нового пакета допомоги для української інфраструктури та енергетики.

Він подякував президенту Джозефу Байдену, його команді, обом палатам Конгресу й усьому американському народу за незмінно потужну підтримку України в боротьбі з агресором, який становить загрозу для всіх у світі.