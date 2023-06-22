Події

20:48 22.06.2023

Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки про плани РФ

1 хв читати
Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки про плани РФ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів із радником президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейком Салліваном телефонну розмову в рамках постійного діалогу із союзниками.

Як повідомила пресслужба президента України, Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії української армії, а також про актуальні потреби українських підрозділів у різних видах озброєння.

"Окремо керівник Офісу президента передав інформацію української розвідки щодо планів російських загарбників", - зазначається в повідомленні.

Єрмак подякував США за надання нового пакета допомоги для української інфраструктури та енергетики.

Він подякував президенту Джозефу Байдену, його команді, обом палатам Конгресу й усьому американському народу за незмінно потужну підтримку України в боротьбі з агресором, який становить загрозу для всіх у світі.

 

 

 

Теги: #розмова #салліван #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:11 22.06.2023
Кулеба поспілкувався зі Столтенбергом щодо можливого змісту рішення НАТО про перспективу членства України

Кулеба поспілкувався зі Столтенбергом щодо можливого змісту рішення НАТО про перспективу членства України

14:26 22.06.2023
Відмова Україні в членстві в НАТО зміцнить підтримку режиму Путіна - Єрмак

Відмова Україні в членстві в НАТО зміцнить підтримку режиму Путіна - Єрмак

16:41 21.06.2023
Єрмак відзначає реалізацію в Україні судової, податкової та антиолігархічної реформ

Єрмак відзначає реалізацію в Україні судової, податкової та антиолігархічної реформ

13:04 16.06.2023
Путін готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав - Єрмак про ракетну атаку Києва

Путін готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав - Єрмак про ракетну атаку Києва

10:57 16.06.2023
Єрмак закликав ЄС активніше залучати українську команду до санкційної роботи

Єрмак закликав ЄС активніше залучати українську команду до санкційної роботи

00:31 16.06.2023
Зеленський поінформував президента Коста-Ріки про ситуацію на Каховській ГЕС: важливо притягти агресора до відповідальності

Зеленський поінформував президента Коста-Ріки про ситуацію на Каховській ГЕС: важливо притягти агресора до відповідальності

10:01 15.06.2023
Єрмак у розмові з Салліваном наголосив на необхідності посилення повітряного щита України

Єрмак у розмові з Салліваном наголосив на необхідності посилення повітряного щита України

00:10 15.06.2023
Єрмак із радником прем'єра Великої Британії з нацбезпеки обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Єрмак із радником прем'єра Великої Британії з нацбезпеки обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

20:57 13.06.2023
Єрмак очікує, що Індія візьме участь у Саміті миру, - розмова з радником прем'єра

Єрмак очікує, що Індія візьме участь у Саміті миру, - розмова з радником прем'єра

13:52 13.06.2023
Російські окупанти обстріляли Білозерку, загинув священик - Єрмак

Російські окупанти обстріляли Білозерку, загинув священик - Єрмак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПАРЄ закликала держави з активами РФ створити міжнародний механізм компенсації для компенсації Україні шкоди, завданої агресією РФ, - резолюція

ПАРЄ висловилася за створення реєстрів організацій і фізосіб, які працюють на РФ і обходять санкції, - резолюція

ПА Ради Європи закликала держави РЄ і НАТО підтримати членство України в альянсі

Зеленський провів нараду з главою МВС щодо ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС і підготовки нової доктрини безпеки

Череватий: Лідером за атаками й артилерійськими обстрілами є лимансько-куп'янський напрямок

ОСТАННЄ

Зеленський звільнив посла України в Білорусі

На таврійському напрямку є успіхи на окремих ділянках

ООН внесла Росію до списку "ганьби" за вбивства дітей в Україні

На сході українські сили продовжують стримувати наступ противника, на жоден метр ворог не просунувся

Окупанти намагаються приховати збільшення захворюваності на захопленій території Херсонської області

За добу українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу ворога

ПАРЄ закликала держави з активами РФ створити міжнародний механізм компенсації для компенсації Україні шкоди, завданої агресією РФ, - резолюція

ПАРЄ висловилася за створення реєстрів організацій і фізосіб, які працюють на РФ і обходять санкції, - резолюція

ПА Ради Європи закликала держави РЄ і НАТО підтримати членство України в альянсі

Володимир і Олена Зеленські відвідали "Книжковий арсенал"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА