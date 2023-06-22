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19:10 22.06.2023

ПАРЄ висловилася за створення реєстрів організацій і фізосіб, які працюють на РФ і обходять санкції, - резолюція

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ПАРЄ висловилася за створення реєстрів організацій і фізосіб, які працюють на РФ і обходять санкції, - резолюція

Парламентська асамблея Ради Європи закликала держави-члени РЄ і держави-спостерігачі, а також Європейський Союз створити публічний реєстр організацій і фізичних осіб, які працюють в інтересах Російської Федерації, а також реєстр компаній і фізосіб, які обходять санкції.

Про це йдеться в резолюції "Політичні наслідки агресії Росії проти України", ухваленій на пленарному засіданні ПАРЄ у Страсбурзі в четвер.

У резолюції наголошується, що для розв'язання проблеми обходу санкцій з боку Російської Федерації необхідно створити стратегічну європейську економічну автономію від російської нафти та газу, які Росія використовує задля імперських геополітичних цілей, а також запровадити заходи для скорочення перепродажу російських нафти та газу в Європу через треті країни.

Серед рекомендацій ПАРЄ - розширення переліку фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовують обмежувальні заходи в Російській Федерації та третіх країнах, визначення основних категорій юридичних і фізичних осіб, котрі відіграють суттєву роль в ухиленні від санкцій, як-от банки, страхові компанії, фінансові консультанти, фінансові установи, транспортні та логістичні компанії, порти й сервісні компанії.

Згідно з резолюцією, розв'язати проблему ухилення від санкцій допоможе створення ефективних механізмів контролю за дотриманням санкцій, наприклад спеціальної цільової групи, а також запровадження та застосування вторинних санкцій і контроль за їх дотриманням, а також запровадження міжнародних керівних принципів для фінансових установ щодо ретельної оцінки ризиків для клієнтів і транзакцій, схильних до ухилення від санкцій.

ПАРЄ також запропонувала розглянути питання про створення загальноєвропейського органу з повноваженнями розслідування і переслідування в судовому порядку осіб, причетних до обходу санкцій.

"Такий орган (Оперативна група), як і Реєстр держав і організацій, банків і фірм, що обходять санкції, має бути створений якомога швидше і працювати паралельно з Реєстром збитків", - наголошується в резолюції.

Крім цього, ПАРЄ рекомендувала запровадити практику грошового заохочення заявників, які повідомляють про конкретні деталі ухилення від санкцій.

Теги: #реєстр #парє #санкції

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