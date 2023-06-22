У ЄС констатують значне просування України як країни-кандидата на шляху виконання умов, необхідних для початку переговорів про членство

Європейський Союз констатує, що Україна як країна-кандидат у члени ЄС здійснила значні кроки для виконання реформ, спрямовані на виконання умов, що дадуть змогу розпочати переговори про вступ.

Це випливає зі слів, сказаних міністром у справах ЄС Швеції, яка головує в ЄС, Джессікою Росвалл на пресконференції, яка відбулася після неформального засідання Європейської ради з загальних питань. Як відомо, на цьому засіданні єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгей презентував усну оцінку Європейської Комісії щодо виконання умов, необхідних для України, щоб розпочати переговори про вступ.

"Вражають зусилля, докладені за останній рік для проведення реформ: незважаючи на надзвичайні обставини, Україна зробила значні кроки вперед. Це, зокрема, проєкт закону про Конституційний суд, новий закон про медіа, закон про рекламу, реформу важливих судових інституцій, призначення нового глави антикорупційних інституцій, і цей список можна продовжити", - сказала вона.

"Крім того, ми також вітаємо українські зусилля, спрямовані на ухвалення нового закону щодо декларацій про активи. Українська влада хоче робити більше, щоб підвищити прозорість і боротися з корупцією", - зазначила Росвалл.

Шведський міністр констатувала, що ЄС відомо, що "Україна хотіла би просуватися вперед до переговорів про вступ". "Цілком очевидно, що це питання є важливим у допомозі Україні в продовженні реформ під час надзвичайно важкого періоду", - наголосила Росвалл.

У зв'язку з цим вона висловила впевненість, що Україна, Молдова та Грузія ретельно вивчать представлену ЄК усну оцінку для подальшого просування реформ. Міністр також нагадала, що основну доповідь щодо розширення буде представлено восени.