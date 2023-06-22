П'ятьом родинам із постраждалого від вибуху будинку в Дніпровському районі буде надано тимчасове житло, інші не подавали заявок - КМДА

П'ятьом сім'ям із 16-поверхового будинку в Дніпровському районі, що постраждав від вибуху вночі в четвер, буде надано тимчасове житло, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"П'ятьом постраждалим сім'ям (14 осіб) із 16-поверхового будинку в Дніпровському районі Києва, які потребують переселення, нададуть тимчасове житло. Їх розмістять у спеціалізованій школі-інтернаті в Дніпровському районі", - йдеться в повідомленні КМДА на офіційному сайті.

Як зазначається, інші мешканці, за попередніми даними, "мають можливість тимчасово переселитися до родичів і знайомих і зі зверненнями щодо необхідності надання тимчасового житла поки що не зверталися. З ними підтримують зв'язок міські та районні служби", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок вибуху в будинку в Дніпровському районі столиці збільшилася до трьох осіб. Відомо про вісьмох постраждалих - чотирьох із них госпіталізували, а чотирьом медики надали допомогу на місці. Із пошкоджених квартир врятували 18 жителів. Людей евакуювали з усіх приміщень будинку.

Як повідомляє КМДА, пошуково-рятувальна операція триває. З ночі до робіт було залучено вісьмох рятувальників КАРС "Київська служба порятунку" та дві одиниці техніки. Зараз на місці працюють 10 рятувальників Київської служби порятунку.

Причини вибуху з'ясовують фахівці.