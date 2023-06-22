У Стокгольмі Єврокомісія надасть усну оцінку Україні як країні-кандидату

Європейська комісія на неформальному засіданні Європейської ради із загальних питань надасть усну оцінку виконанню Україною, яка є країною-кандидатом у члени ЄС, критеріїв, які необхідні для початку переговорів про вступ.

Про це перед початком засідання, яке відбудеться в четвер у Стокгольмі, столиці Швеції, яка головує в ЄС, повідомила міністерка Швеції у справах ЄС Джессіка Росвалл. Вона нагадала, що в середу посли країн-членів ЄС погодили 11 пакет санкцій для РФ. "Важливо, щоб ми продовжували чинити тиск на Росію. Це дуже важливий пріоритет для Шведського президентства. Сьогодні я запросила своїх колег обговорити майбутнє ЄС, як підготуватися до майбутнього розширення, до майбутніх викликів. Важливо, щоб ми розпочали це обговорення. У нас буде усне інформування комісією про прогрес у сфері проведення реформ, коли йдеться про Україну, Молдову та Грузію.

Вона не стала вдаватися в деталі про майбутню доповідь, зазначивши, що зможе говорити про це після обговорення. "Звісно, ми хочемо почути, як далеко просунулися реформи в цих трьох країнах.

Раніше прессекретарка Європейської комісії Ана Пісонеро (Ana Pisonero) повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що оцінку представить профільний європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї. "Комісар Варгеї представить раді усну інформацію на майбутньому неофіційному засіданні ради із загальних питань 22 червня, але, звісно, основну увагу буде приділено всебічному звіту з розширення, який комісія планує оприлюднити восени", - сказала вона.

Як відомо, після того як Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, 28 лютого керівництво країни подало заявку на вступ до ЄС і вже 23 червня того самого року лідери ЄС ухвалили рішення надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Водночас це рішення супроводжується сімома реформами, які Київ має виконати, щоб розпочати переговори про вступ. Про прогрес у виконанні цих реформ раді доповість Європейська комісія. Крім України, статус кандидата отримала Молдова. Грузія статус кандидата отримає тільки в разі виконання визначених радою реформ.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що процедура для України як країни-кандидата в члени ЄС відома, і до рішення про початок перемовин щодо вступу будуть дві доповіді Європейської комісії - проміжна та основна.

"Є дуже чітка дорожня карта - у червні в нас буде усна презентація, це так звана проміжна доповідь. Важлива доповідь - письмова, яка запланована на жовтень. І я думаю, що рада в грудні вирішуватиме щодо цієї доповіді, в якій не тільки Україна, а й інші потенційні кандидати. Це дуже формальний шлях процедури, але те, як ми просуваємося вперед із цими трьома кроками, залежить від прогресу країни", - розповіла фон дер Ляєн.

У свою чергу президент Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що поставить питання про початок переговорів з Україною щодо вступу на порядок денний засідання Європейської ради до кінця року з подальшим ухваленням державами-членами рішення.