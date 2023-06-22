Події

08:03 22.06.2023

Кличко повідомив про ще одного загиблого в результаті вибуху від витоку газу в Дніпровському районі

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Кличко повідомив про ще одного загиблого в результаті вибуху від витоку газу в Дніпровському районі

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще одного загиблого внаслідок вибуху від витоку газу в Дніпровському районі та двох постраждалих унаслідок інциденту.

"Попередньо, двоє людей загинули внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, з пошкоджених квартир врятували 18 осіб, а також евакуювали людей з усього будинку.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху з'ясовують фахівці.

"Місто вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей із пошкодженого будинку", - підсумував мер.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що рятувальники локалізували пожежу після вибуху внаслідок витоку газу в багатоповерховому житловому будинку в Дніпровському районі Києва, є постраждалі.

Як повідомлялося, вранці в четвер у Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку, попередньо через витік газу, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

 

 

 

Теги: #кличко #вибух #київ

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