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07:44 22.06.2023

НАТО має брати участь у захисті клімату й адаптуватися до очікуваних кліматичних змін

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НАТО має брати участь у захисті клімату й адаптуватися до очікуваних кліматичних змін

НАТО в епоху поновлюваних джерел енергії не може залишатися альянсом, що працює на викопному паливі, заявив генеральний секретар цієї організації Єнс Столтенберг.

"Зміна клімату має значення для нашої безпеки, тому вона важлива для НАТО, і тому ми підняли зміну клімату в порядку денному альянсу набагато вище за останні кілька років. Недостатньо просто міркувати, що це проблема, ми намагаємося щось із цим зробити", - сказав Столтенберг під час організованої американською НУО "Німецький фонд Маршалла Сполучених Штатів" трансатлантичної конференції на тему "Клімат і безпека".

Генсек перерахував сфери, у яких, за його словами, НАТО веде роботу у зв'язку з кліматичними змінами.

По-перше, зазначив він, потрібно скоротити викиди військової техніки. Танки, військові кораблі, бомбардувальники завдають шкоди клімату, споживаючи багато викопного палива.

"Тому, якщо ми збираємося досягти глобального чистого нульового рівня викидів, нам необхідно також скоротити доволі суттєві викиди від військової діяльності і в мирний час", - продовжив Столтенберг.

Він повідомив, що побував на великих повітряних навчаннях НАТО в Німеччині, і там спостерігав потужний викид СО2 від літаків. Необхідно розвивати відповідні технології, у НАТО є інноваційний фонд і центр передового досвіду в Канаді зі зміни клімату. "Тепер союзники почали нарощувати зусилля, щоб знайти способи скорочення викидів без зниження ефективності нашого військового потенціалу", - оголосив глава Північноатлантичного альянсу.

По-друге, вважає генсек, слід адаптуватися до кліматичних трансформацій, які відбуваються, "оскільки глобальне потепління змінило наше безпекове середовище". Він навів приклади, коли дедалі більша кількість екстремальних погодних умов - повеней або теплових криз - "торкнеться всього, від уніформи до доктрин і спорядження". Підвищення рівня моря, зазначив Столтенберг, створить проблеми для більшої частини баз ВМС НАТО. До всього цього слід бути готовими.

І по-третє, заявив він, "нам потрібно переконатися, що ми не створюємо нових вразливих місць, тому що ми бачили, наскільки ми були вразливими, коли мусили залежати від російського газу".

"Тепер ми вітаємо перехід ЄС від російського газу до інших, більш стійких джерел енергії та ресурсів, від сонячної енергії до вітру, електрики та батарей. Єдина проблема полягає в тому, що ми, здійснюючи цей перехід, який ми всі підтримуємо, ризикуємо створити нові вразливі місця щодо рідкісноземельних мінералів з Китаю. Таким чином, ми не повинні робити ту саму помилку ще раз, і тому нам потрібно як союзникам, як ЄС, як НАТО, працювати над тим, як збільшити власне виробництво рідкоземельних мінералів, і як знайти інші технології, що не змусять нас надто залежати від китайських рідкоземельних корисних копалин", - сказав генсек альянсу.

 

 

Теги: #нато #клімат

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