ЄБА закликала до перегляду кліматичних цілей України з урахуванням воєнних та економічних реалій

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала до перегляду кліматичних цілей України з урахуванням воєнних та економічних реалій, повідомила пресслужба асоціації.

При цьому відзначається, що ЄБА неодноразово наголошувала на необхідності перегляду цілей Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди (НВВ-2). Зокрема, Комітет промислової екології та сталого розвитку Асоціації підготував власне аналітичне дослідження "Встановлення та виконання Національно визначеного внеску та збереження української економіки: ключові виклики та шляхи вирішення".

Асоціація дякує за часткове врахування пропозицій бізнесу щодо передбачення періодичного перегляду цілей НВВ-2. Разом з цим, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства пропонує скорочення викидів парникових газів у 2035 році на 68–73% від рівня 1990 року.

Водночас експерти Комітету промислової екології та сталого розвитку Асоціації підкреслюють, що формування кліматичних цілей має враховувати наслідки війни, адже значна частина підприємств зруйнована або зупинила діяльність, і основне навантаження покладається на ті компанії, які продовжують функціонувати.

"З огляду на це бізнес наголошує: кліматичні зобов’язання повинні бути реалістичними та здійсненними, аби не створювати надмірного тиску та не посилювати втрату конкурентоспроможності українських виробників. Адже декарбонізація української економіки та досягнення кліматичних цілей не можуть здійснюватися за рахунок деіндустріалізації та скорочення економіки. Реалізація кліматичної політики має забезпечувати екологічну трансформацію в поєднанні зі збереженням та розвитком економічної активності", - йдеться у заяві.

Асоціація звертається до Уряду із проханням переглянути кліматичні зобов’язання України у бік їх адаптації до воєнних та економічних умов, аби вони залишалися реалістичними, досяжними та справедливими для бізнесу.