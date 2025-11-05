ЄС оновлює кліматичний внесок із додатковою метою на 2035 рік

Європейський Союз подав до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату оновлений національно-визначений внесок (НВВ) напередодні конференції COP30.

"Із прийняттям національно-визначеного внеску ЄС ми надсилаємо чіткий сигнал напередодні COP30 про те, що ми залишаємося повністю відданими дотриманню цілей Паризької угоди. Це дозволяє нам наполягати на більшій глобальній дії щодо зміни клімату, коли ми зустрінемося з рештою світу на COP30", - сказав міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, оновлений внесок підтверджує зобов’язання ЄС скоротити чисті викиди парникових газів на 55% до 2030 року. Також у документі зафіксована ціль на 2040 рік - мінус 90% від рівня 1990 року. ЄС визначив й орієнтовний діапазон скорочення на 2035 рік - від 66,25% до 72,5%.

Водночас агентство Reuters повідомляє, що план затвердили "з гнучкими умовами для послаблення цієї мети". У виданні також зазначають, що міністри клімату ЄС "послабили цю мету в останні хвилині".

Документ наголошує на зобов’язанні потроїти потужності відновлюваної енергії в усьому світі та подвоїти рівень глобальної енергоефективності до 2030 року.

Оновлений НВВ Європейського Союзу підкреслює необхідність прискорення зусиль ЄС для перетворення енергетичного сектору переважно на вільний від викопного палива задовго до 2050 року.

Оновлений НВВ буде передано до Секретаріату Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату. Його врахують у наступній версії зведеного звіту про національно визначені внески, який міститиме аналіз глобальних зобов’язань щодо скорочення викидів та існуючих прогалин у досягненні цілей Паризької угоди.

Паризька кліматична угода - міжнародна ініціатива протидії глобальному потеплінню, однією з головних причин якого вважається зростання викидів парникових газів в атмосферу. Основне завдання документу - утримання приросту глобальної середньої температури в межах 1,5-2 градусів Цельсія вище індустріальних рівнів.

Відповідно до договору його учасники зобов’язуються знижувати парникові викиди по відношенню до показника за 1990 рік шляхом НВВ, яке визначається країною добровільно на п'ять років, після чого відбувається його перегляд та прийняття нових зобов’язань.

Конференція ООН зі зміни клімату (СОР30) відбудеться у Бразилії 10-21 листопада 2025 року.