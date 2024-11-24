У межах нової кліматичної угоди до 2035 року бідним країнам щорічно виділятимуть $300 млрд

У суботу в Баку (Азербайджан) було погоджено нову кліматичну угоду, в межах якої багаті країни зобов'язалися щорічно виділяти $300 млрд до 2035 року бідним країнам, щоб допомогти їм впоратися з катастрофічними наслідками кліматичної кризи. Багато країн, що розвиваються, розкритикували цю цифру, назвавши її вкрай недостатньою, передає CNN.

Повідомляється, що угоду було досягнуто після більш ніж двох тижнів запеклих розбіжностей і напружених переговорів. У якийсь момент виникли побоювання, що переговори заваляться, оскільки групи, що представляють вразливі малі острівні держави і найменш розвинені країни, вийшли з переговорів. Але більш ніж через 30 годин після крайнього терміну, угоду між майже 200 країнами було досягнуто.

Згідно з домовленостями, $300 млрд будуть спрямовані вразливим і бідним країнам, щоб допомогти їм впоратися з дедалі руйнівнішими екстремальними погодними явищами і перевести їхню економіку на чисту енергію.

"Це був важкий шлях, але ми уклали угоду. Ця нова фінансова мета - страховий поліс для людства на тлі погіршення наслідків зміни клімату, які зачіпають кожну країну", - прокоментував угоду Саймон Стіл, голова Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Водночас наголошується, що обіцяна сума набагато менша за ті $1,3 трильйона, які, на думку економістів, необхідні для допомоги країнам, що розвиваються, у подоланні кліматичної кризи, у виникненні якої вони найменше винні. Це зі свого боку викликало бурхливу реакцію з боку багатьох країн, що розвиваються.