Інтерфакс-Україна
Події
20:59 05.06.2025

Зміни клімату Землі вчетверо збільшать імовірність військових конфліктів у світі, вважають у Єврокомісії

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Зміни клімату Землі вчетверо збільшать імовірність військових конфліктів у світі, вважають у Єврокомісії

Глобальні кліматичні зміни призведуть до того, що загроза виникнення збройних конфліктів у світі зросте вчетверо, заявив виданню Financial Times єврокомісар з питань клімату Вопке Гукстра.

"Доступ до ресурсів завжди був фактором виникнення конфліктів і воєн. З урахуванням значних кліматичних змін такий ефект збільшиться в чотири рази", - сказав він.

Гукстра зазначив, що за минулий рік низка високопоставлених військових зв'язувалися з ним для отримання даних про те, як підвищення рівня моря, посуха, повені та природні пожежі впливають на ведення військових дій, а також про те, як міграція населення та дефіцит ресурсів можуть загострити ситуацію.

На думку єврокомісара, військовим слід використовувати більш екологічні технології, але перехід на них не повинен підривати боєздатність збройних сил.

Теги: #конфлікти #вплив #єс #клімат

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