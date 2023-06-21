Події

20:10 21.06.2023

Мінцифри запустило послугу закриття ФОП у "Дії"

1 хв читати
Мінцифри запустило послугу закриття ФОП у "Дії"

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) запустило послугу автоматизованого закриття фізособи-підприємця (ФОП) на порталі "Дія", повідомив віцепрем'єр - глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Вона (послуга) повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не потрібно довго чекати, доки заяву вручну опрацює держреєстратор", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі Мінцифри, до бета-тестування можуть долучитися фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП, і підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Зазначається, що щоб закрити ФОП, потрібно пройти авторизацію на порталі "Дія", обравши послугу "Автоматичне закриття ФОП". Уся необхідна інформація підтягнеться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Залишиться перевірити правильність введених даних і підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕП фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до ЄДР та податкової за місцем реєстрації.

Уточнено, що послугу розробило Мінцифри спільно з Мін'юстом за підтримки Програми EGAP, яку впроваджує Фонд "Східна Європа" за сприяння Швейцарії.

Як повідомлялося, онлайн-реєстрація ФОП стала однією з перших послуг, запущених на порталі "Дія" у травні 2021 року.

Теги: #закриття #фоп #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:39 19.06.2023
Застраховані у ФГВФО вклади можна буде отримати через "Дію"

Застраховані у ФГВФО вклади можна буде отримати через "Дію"

07:37 10.06.2023
Мінцифри додало в "Дію" новий випуск ОВДП "Сімферополь"

Мінцифри додало в "Дію" новий випуск ОВДП "Сімферополь"

20:12 02.06.2023
"Дія" стає компонентом українського лідерства

"Дія" стає компонентом українського лідерства

19:31 31.05.2023
У "Дії" впроваджено можливість вносити зміни в повідомлення на основі будпаспорта

У "Дії" впроваджено можливість вносити зміни в повідомлення на основі будпаспорта

12:09 24.05.2023
Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту застосунку "Дія"

Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту застосунку "Дія"

12:21 16.05.2023
Право на отримання компенсації за зруйноване житло підтверджено лише у третини мешканців Маріуполя, які подали заявки в "Дію"

Право на отримання компенсації за зруйноване житло підтверджено лише у третини мешканців Маріуполя, які подали заявки в "Дію"

13:01 10.05.2023
Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

11:15 02.05.2023
Очільник МВС: У вересні плануємо перевести купівлю-продаж автомобілів у "Дію", зареєструвати авто в салоні можна буде вже в червні

Очільник МВС: У вересні плануємо перевести купівлю-продаж автомобілів у "Дію", зареєструвати авто в салоні можна буде вже в червні

15:23 24.04.2023
Виписку про несудимість тепер можна отримати онлайн - через застосунок "Дія"

Виписку про несудимість тепер можна отримати онлайн - через застосунок "Дія"

19:03 21.04.2023
Сервіс із компенсацій за пошкоджене війною житло "єВідновлення" запрацює в "Дії" з 10 травня - Шмигаль

Сервіс із компенсацій за пошкоджене війною житло "єВідновлення" запрацює в "Дії" з 10 травня - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

Протягом доби ворог завдав понад 30 авіаударів, застосував шість БПЛА Shahed-136/131

Українські підрозділи збили російський вертоліт - Генштаб ЗСУ

Прем'єр Латвії: Ми відправимо весь наш парк вертольотів в Україну

На таврійському напрямку українські сили продовжують просування, успіхи вже помітні - Тарнавський

ОСТАННЄ

ЄБРР планує фінансову підтримку Укргідроенерго, Укренерго і Нафтогазу на 600 млн євро

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, зруйновано приватні будинки, пошкоджено лінію електропередач

У прикордонному Вовчанську рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожими обстрілами

"Київтеплоенерго" попереджає про фейкові рекламні послуги з повірки лічильників

В приграничном Волчанске спасатели потушили масштабный пожар, спровоцированный вражескими обстрелами

Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні

Міністр соцполітики ратує за створення в Україні однієї універсальної допомоги, "яка дасть змогу родині вийти в самостійність"

Україна та Велика Британія на полях URC2023 домовилися про створення фонду з відновлення енергетики на £62 млн

У центрі Парижа загорівся 4-поверховий будинок, є постраждалі

Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА