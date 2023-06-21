Мінцифри запустило послугу закриття ФОП у "Дії"

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) запустило послугу автоматизованого закриття фізособи-підприємця (ФОП) на порталі "Дія", повідомив віцепрем'єр - глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Вона (послуга) повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не потрібно довго чекати, доки заяву вручну опрацює держреєстратор", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі Мінцифри, до бета-тестування можуть долучитися фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП, і підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Зазначається, що щоб закрити ФОП, потрібно пройти авторизацію на порталі "Дія", обравши послугу "Автоматичне закриття ФОП". Уся необхідна інформація підтягнеться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Залишиться перевірити правильність введених даних і підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕП фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до ЄДР та податкової за місцем реєстрації.

Уточнено, що послугу розробило Мінцифри спільно з Мін'юстом за підтримки Програми EGAP, яку впроваджує Фонд "Східна Європа" за сприяння Швейцарії.

Як повідомлялося, онлайн-реєстрація ФОП стала однією з перших послуг, запущених на порталі "Дія" у травні 2021 року.