Події

19:46 21.06.2023

Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

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Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на засіданні РНБО в п'ятницю питання про готовність бомбосховищ.

"Після подій, які відбулися в Києві, трагічних подій, було дано завдання перевірити всі укриття, які є на території нашої країни. Така перевірка відбулася. Усі об'єкти, які повинні відвідати відповідні органи, були відвідані. Дано оцінку. І в п'ятницю будемо на засіданні Ради з безпеки і оборони розглядати це питання", - сказав він у середу в ефірі телемарафону.

За його словами, "буде доповідь міністра Клименка (міністр внутрішніх справ - ІФ-У), буде доповідь ще одного міністра, які безпосередньо відповідали за цю перевірку. І за результатами доповіді будуть ухвалені відповідні рішення".

"Я не виключаю, що можуть бути ухвалені і кадрові рішення, за рахунок чутливості питань, які на сьогодні розглядаються", - сказав Данілов.

"Остаточне рішення ухвалює засідання. Я хочу наголосити ще раз, для того щоб рішення було ухвалено, дві третини членів РНБО мають проголосувати за те чи інше рішення", - сказав він.

За словами Данілова, розглядатимуть також питання судової системи. "Ситуація, яка на сьогодні складається в судах, кричуща", - зазначив він.

Крім того, за його словами, на порядку денному - євроінтеграція.

Раніше у низці ЗМІ з'явилася інформація про можливе звільнення міського голови Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міськадміністрації.

 

 

Теги: #рнбо #кадри #данілов

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