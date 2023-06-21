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14:04 21.06.2023

Німеччина випередила Польщу за кількістю українських біженців - ООН

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Німеччина випередила Польщу за кількістю українських біженців - ООН

Кількість біженців з України станом на 6 червня цього року становила у світі 6,28 млн, зокрема в Європі - 5,935 млн, з яких у Німеччині - 1 млн 69,7 тис., у Польщі - 992,7 тис., повідомляє Офіс ООН із прав людини (UNCHR) в оновленій статистиці.

У ній переглянуто форму подачі даних і знижено оцінку тих, хто подав заяву про притулок або тимчасовий захист: якщо на 23 травня таких було 5,14 млн, то в оновленій статистиці - 4,95 млн.

Зокрема, у Польщі кількість тих, хто подав заяву про притулок, - 1 млн 615,8 тис. - суттєво перевищує поточну оцінку тих, хто перебуває в країні, тоді як у Німеччині ця кількість, навпаки, менша - 948,4 тис.

Третє місце в Європі і за кількістю біженців на сьогодні, і за кількістю тих, хто звернувся по притулок, посідає Чехія - відповідно 341,7 тис. та 520,7 тис.

За оцінками ООН, ще в семи країнах Європи було більше, ніж по 100 тис. українців, які шукали захисту від війни: Велика Британія - 203 тис. (подалися на захист 0,6 тис.), Іспанія - 182,6 тис. (178,6 тис.), Італія - 181,5 тис. (178,5 тис.), Болгарія - 160,6 тис. (161,4 тис.), Румунія - 134,6 тис. (138,9 тис.), Молдова - 109,6 тис. (8,0 тис.) і Словаччина - 102,1 тис. (117,8 тис.).

ООН також зазначає в інфографіці, що більше ніж по 100 тис. українських біженців перебувають у Канаді та США, проте не наводить детальніших даних.

В інформації зазначено, що в Росії на початок червня було 1 млн 303,0 тис. біженців з України, з яких подали заяву про притулок 103,6 тис.

Ще в 10 країнах Європи, за даними ООН на початок червня, від 50 до 100 тис. українських біженців. Зокрема, у Нідерландах - 94,4 тис. (94,4 тис.), Австрії - 90,1 тис. (98,8 тис.), Ірландії - 84,5 тис. (84,6 тис.), Литві - 77,5 тис. (77,5 тис.), Франції (дані на кінець 2022 року) - 70,6 тис. (67,2 тис.).

Крім того, у Бельгії 70,4 тис. (72,4 тис.), у Швейцарії - 65,8 тис. (81,5 тис.), Португалії - 57,0 тис. (58,3 тис.), Фінляндії - 55,6 тис. (56,8 тис.), Угорщині - 52,3 тис. (36,3 тис.).

Слідом із показниками від 25 тис. до 50 тис. йдуть Естонія - 48,6 тис. (50,6 тис.), Швеція (дані - на кінець 2022 року) - 48,6 тис. (57,1 тис.), Норвегія - 47,9 тис. (47,9 тис.), Туреччина - 46,6 тис. (7,1 тис.), Данія - 41,2 тис. (42,3 тис.), Латвія - 38,1 тис. (47,9 тис.) і Чорногорія - 34,7 тис. (8,9 тис.).

ООН також повідомляє про 27,7 тис. українців, які втекли від війни до Білорусі, з яких просять притулку 2,8 тис.

Від 10 до 25 тис. біженців з України в Грузії - 24,2 тис. (0,6 тис.), у Греції - 24,2 тис. (25,0 тис.), у Хорватії - 22,8 тис. (22,8 тис.) і на Кіпрі - 18,2 тис. (18,1 тис.).

Крім того, у статистиці ООН про українських біженців є дані зі Словенії - 9,4 тис. (9,4 тис.), Північної Македонії - 7,3 тис. (5 осіб), Люксембургу - 5,8 тис. (5,8 тис.), Азербайджану - 4,6 тис. (0,1 тис.), Сербії та Косова - 4,5 тис. (2,1 тис.), Албанії - 3,2 тис. (35 осіб), Ісландії - 3,0 тис. (5,3 тис.), Мальти - 2,1 тис. (2,1 тис.), Вірменії - 0,6 тис. (0,6 тис.), Ліхтенштейні - 0,5 тис. (0,6 тис.) та Боснії і Герцеговині - 0,2 тис. (35 осіб).

Організація нагадує, що на середину 2021 року у світі було загалом 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідного статусу, із яких у Європі - 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало в 6,1 млн, зокрема в Європі - 5 млн.

Теги: #статистика #біженці

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