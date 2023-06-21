Події

09:42 21.06.2023

Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку - речник Генштабу

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Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку - речник Генштабу

Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"На напрямках Новоданилівка - Роботине, Мала Токмачка - Вербове, Вільне Поле - Макарівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - наводить слова Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі.

У Генштабі зазначили, що ворог зосереджував основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування українських військ, застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення.

Теги: #зсу #рубеж #південь

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