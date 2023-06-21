Події

08:52 21.06.2023

У повітряному просторі Хмельницької області ліквідовано шість безпілотників, уламками пошкоджено гараж і господарську будівлю

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Шість іранських ударних дронів атакували Хмельницьку область у ніч на середу, усіх було збито, уламками зі збитих цілей пошкоджено гараж і господарську будівлю в одній із громад, постраждалих немає, повідомила обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, під час повітряної тривоги, ворог намагався завдати удару по нашій області. 6 дронів-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил у Хмельницькій області", - інформує відомство в середу вранці в телеграмі.

В ОВА наголосили, що уламки, які падали, пошкодили гараж і господарську будівлю в одній із громад області, інформація про постраждалих і загиблих відсутня.

Займання, що виникло на місці падіння уламків, ліквідовано ДСНС, усі служби продовжують працювати на місці.

 

 

 

Теги: #хмельниччина #обстріли #наслідки

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