У повітряному просторі Хмельницької області ліквідовано шість безпілотників, уламками пошкоджено гараж і господарську будівлю

Шість іранських ударних дронів атакували Хмельницьку область у ніч на середу, усіх було збито, уламками зі збитих цілей пошкоджено гараж і господарську будівлю в одній із громад, постраждалих немає, повідомила обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, під час повітряної тривоги, ворог намагався завдати удару по нашій області. 6 дронів-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил у Хмельницькій області", - інформує відомство в середу вранці в телеграмі.

В ОВА наголосили, що уламки, які падали, пошкодили гараж і господарську будівлю в одній із громад області, інформація про постраждалих і загиблих відсутня.

Займання, що виникло на місці падіння уламків, ліквідовано ДСНС, усі служби продовжують працювати на місці.