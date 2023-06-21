Події

08:19 21.06.2023

Протягом минулої доби в результаті ворожих обстрілів Донеччини загинуло двоє людей

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Протягом минулої доби в результаті ворожих обстрілів Донеччини загинуло двоє людей

У селах Дружба (Бахмутського району) і Костянтинівці (Краматорського району) Донецької області унаслідок обстрілу росіян загинуло двоє місцевих мешканців, а один поранений, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За 20 червня росіяни вбили ще 2 мешканців Донеччини: у Дружбі та селі Костянтинівка, ще 1 людина в області за добу дістала поранення", - повідомив Кириленко в середу вранці в телеграмі.

Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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