Протягом минулої доби в результаті ворожих обстрілів Донеччини загинуло двоє людей

У селах Дружба (Бахмутського району) і Костянтинівці (Краматорського району) Донецької області унаслідок обстрілу росіян загинуло двоє місцевих мешканців, а один поранений, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За 20 червня росіяни вбили ще 2 мешканців Донеччини: у Дружбі та селі Костянтинівка, ще 1 людина в області за добу дістала поранення", - повідомив Кириленко в середу вранці в телеграмі.

Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.