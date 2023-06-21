Шмигаль подякував Чарльзу III за особисту зацікавленість в організації Конференції з відновлення України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Королю Великобританії Чарльзу ІІІ за особисту залученість до процесу організації Конференції з відновлення, що проходить у Лондоні з 21-22 червня, а також висловив сподівання, що за його сприяння Україна зможе отримати необхідні ресурс цього процесу.

"Подякував Великій Британії за організацію Конференції відновлення та Його Величності за особисту залученність до процесу, що підкреслює важливість питання відновлення. Очікуємо, що за сприяння та підтримки Короля Чарльза ІІІ зможемо залучити необхідні ресурси для відновлення та розвитку України", - написав Шмигаль у Телеграмі в середу.

Прем'єр-міністр зазначив, що для нього велика честь, бути присутнім на "офіційному прийнятті Його Величності Короля Чарльза ІІІ для глав іноземних делегацій".

Він подякував народу Сполученого Королівства за всебічну підтримку України у боротьбі проти російських окупантів за спільні цінності та мир на Європейському континенті.