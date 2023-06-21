Події

01:05 21.06.2023

Окупанти вивели в море надводний ракетоносій із залпом до 8 "Калібрів" – ОК "Південь"

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Окупанти вивели в море надводний ракетоносій із залпом до 8 "Калібрів" – ОК "Південь"

Війська РФ вивели на бойове чергування у Чорне море надводний ракетоносій із залпом у 8 ракет типу "Калібр", повідомляє Оперативне командування "Південь" у вівторок увечері.

"Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій! Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього приєднався фрегат "Адмірал Макаров", споряджений 8️ "Калібрами"", - сказано в повідомленні у Фейсбук.

Наголошується, що рівень ракетної загрози підвищений.

Теги: #рф #море #україна #ракетоносії

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