Окупанти вивели в море надводний ракетоносій із залпом до 8 "Калібрів" – ОК "Південь"

Війська РФ вивели на бойове чергування у Чорне море надводний ракетоносій із залпом у 8 ракет типу "Калібр", повідомляє Оперативне командування "Південь" у вівторок увечері.

"Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій! Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього приєднався фрегат "Адмірал Макаров", споряджений 8️ "Калібрами"", - сказано в повідомленні у Фейсбук.

Наголошується, що рівень ракетної загрози підвищений.