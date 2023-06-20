Можливе застосування Росією тактичної ядерної зброї має спричинити "пекельні санкції"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов уважає, що в разі застосування Росією тактичної ядерної зброї "світ має реагувати по-іншому".

"Я дотримуюся думки, що такого агресора, як Путін, треба було зупиняти ще 2008 року", - сказав він у вівторок в ефірі телемарафону.

"Не дай Боже, вони на це наважаться. Тоді світ зовсім по-іншому має реагувати. Тоді санкції мають бути пекельними, щоб це максимально швидко закінчилося", - сказав Данілов.

Він вважає, що в цьому випадку "це буде зовсім інша війна, інша відповідальність, інші дії наших партнерів".