Події

19:24 20.06.2023

Можливе застосування Росією тактичної ядерної зброї має спричинити "пекельні санкції"

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Можливе застосування Росією тактичної ядерної зброї має спричинити "пекельні санкції"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов уважає, що в разі застосування Росією тактичної ядерної зброї "світ має реагувати по-іншому".

"Я дотримуюся думки, що такого агресора, як Путін, треба було зупиняти ще 2008 року", - сказав він у вівторок в ефірі телемарафону.

"Не дай Боже, вони на це наважаться. Тоді світ зовсім по-іншому має реагувати. Тоді санкції мають бути пекельними, щоб це максимально швидко закінчилося", - сказав Данілов.

Він вважає, що в цьому випадку "це буде зовсім інша війна, інша відповідальність, інші дії наших партнерів".

Теги: #рф #санкції #данілов

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