Події

19:18 20.06.2023

Сирський про бахмутський напрямок: Сили оборони продовжують рух уперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій

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Сирський про бахмутський напрямок: Сили оборони продовжують рух уперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій

На бахмутському напрямку українські воїни продовжують рух уперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоча й намагається зупинити просування Сил оборони України, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Робота триває 24/7. Сили оборони продовжують рух уперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування наших воїнів за допомогою додаткових резервів. Це приклад нічної роботи снайперів ССО", - написав він у телеграм-каналі, оприлюднивши відео роботи українських військових.

Сирський додав, що "живу силу ворога успішно знищують".

 

Теги: #ситуація #бахмут

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