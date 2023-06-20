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18:47 20.06.2023

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених - речник МЗС

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Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених - речник МЗС

Посольство України в Будапешті змогло вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених, воїни вже перебувають на українській території, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Він зазначив, що українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, щоб повернути додому решту вивезених із Росії до Угорщини українських захисників.

19 червня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що спроби української сторони налагодити конструктивний діалог з угорською владою офіційними дипломатичними каналами ігноруються.

"Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично їх утримують в ізоляції, вони не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту з посольством України", - написав Ніколенко у фейсбуці.

16 червня Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко заявив, що було встановлено місцезнаходження 11 українських полонених захисників, яких утримують на території Угорщини і які раніше були військовополоненими в РФ.

9 червня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що до МЗС було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови про передачу Росією Угорщині 11 українських військовополонених.

За його словами, з публічних заяв віцепрем'єр-міністра Угорщини Україна дізналася, що Росія передала Будапешту 11 українців угорського походження.

 

Теги: #мзс #угорщина #військовополонені

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