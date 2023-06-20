Події

12:44 20.06.2023

Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона, попередньо загинула одна людина

1 хв читати
Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона, попередньо загинула одна людина

У вівторок уранці російські окупанти обстріляли житлові квартали Херсона, за попередньою інформацією, загинув 27-річний чоловік, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні вранці окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Удари ворожої артилерії припали на цивільні об'єкти - будинки, дитсадок, освітній заклад та СТО. За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Крім цього, окупанти обстріляли бригаду "швидкої допомоги", яка прямувала на допомогу жителям Херсона. Постраждалих серед медичних працівників немає.

 

Теги: #херсон #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 20.06.2023
Ворог завдав двох ракетних ударів по Авдіївці - голова Донецької ОВА

Ворог завдав двох ракетних ударів по Авдіївці - голова Донецької ОВА

09:30 20.06.2023
Унаслідок ворожої атаки БПЛА у Львові зафіксовано три влучання у критично важливий об'єкт - голова ОВА

Унаслідок ворожої атаки БПЛА у Львові зафіксовано три влучання у критично важливий об'єкт - голова ОВА

09:00 20.06.2023
Над Миколаївською областю сили ППО збили три шахеди

Над Миколаївською областю сили ППО збили три шахеди

07:19 20.06.2023
Унаслідок обстрілів Сумської області є загиблий і троє дістали поранення, зокрема дитина

Унаслідок обстрілів Сумської області є загиблий і троє дістали поранення, зокрема дитина

10:42 19.06.2023
Окупанти обстріляли Херсонщину: горіли 10 автобусів, пошкоджено екскаватор ДСНС

Окупанти обстріляли Херсонщину: горіли 10 автобусів, пошкоджено екскаватор ДСНС

08:42 19.06.2023
За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено два мирних жителі

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено два мирних жителі

08:22 19.06.2023
Окупанти випустили 261 снаряд по Херсонській області, поранено людину

Окупанти випустили 261 снаряд по Херсонській області, поранено людину

07:23 19.06.2023
У Сумській області в  результаті обстрілу армії РФ постраждало двоє людей

У Сумській області в  результаті обстрілу армії РФ постраждало двоє людей

01:37 19.06.2023
Окупанти протягом неділі обстрілювали Сумську область з мінометів та ствольної артилерії

Окупанти протягом неділі обстрілювали Сумську область з мінометів та ствольної артилерії

12:59 18.06.2023
Противник здійснив 68 обстрілів Херсонської області: загинула людина, поранено чотирьох, зокрема й дитину - Прокудін

Противник здійснив 68 обстрілів Херсонської області: загинула людина, поранено чотирьох, зокрема й дитину - Прокудін

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EUR50 млрд - фон дер Ляєн

Данія затвердила пакет військової допомоги Україні на €2,95 млрд на 2023-2028 роки - Резніков

Сіярто: Угорська держава не причетна до операції з вивезення українських полонених із РФ

Буданов про російські фейки щодо його смерті: В Україні створюється спецзагін безсмертних командувачів

Українські війська мають успіх на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EUR50 млрд - фон дер Ляєн

Литовська митниця посилює правила провезення товарів із Литви через РФ і Білорусь

Найближчими днями в багатьох областях очікуються короткочасні дощі - Укргідрометцентр

У Брюсселі відкрили виставку про роботу ТЧХУ під час війни

Данія затвердила пакет військової допомоги Україні на €2,95 млрд на 2023-2028 роки - Резніков

У Києві місця для пересувної торгівлі продаватимуться через Prozorro – Білоцерківець

СБУ викрила київську IT-компанію, яка намагалася злити РФ інформацію з електронних систем однієї з прифронтових ОВА

Київрада перейменувала ще дві вулиці столиці - Кличко

Сіярто: Угорська держава не причетна до операції з вивезення українських полонених із РФ

Буданов про російські фейки щодо його смерті: В Україні створюється спецзагін безсмертних командувачів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА