Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона, попередньо загинула одна людина

У вівторок уранці російські окупанти обстріляли житлові квартали Херсона, за попередньою інформацією, загинув 27-річний чоловік, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні вранці окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Удари ворожої артилерії припали на цивільні об'єкти - будинки, дитсадок, освітній заклад та СТО. За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Крім цього, окупанти обстріляли бригаду "швидкої допомоги", яка прямувала на допомогу жителям Херсона. Постраждалих серед медичних працівників немає.