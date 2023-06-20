Два жителі Харківщини постраждали через детонацію вибухонебезпечних предметів, поранених у результаті ворожих обстрілів за добу не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті ворожих обстрілів біля сіл Ківшарівка та Глушківка Куп'янського району сталися пожежі. У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння, сталася пожежа", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що 52-річний житель Ізюма постраждав унаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, яка сталася, коли він спалював сміття на подвір'ї будинку. Крім того, на березі річки в с. Оскіл Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався та отримав поранення 32-річний чоловік. Обох постраждалих госпіталізовано в стані середньої тяжкості.