Події

08:58 20.06.2023

Два жителі Харківщини постраждали через детонацію вибухонебезпечних предметів, поранених у результаті ворожих обстрілів за добу не зафіксовано

1 хв читати
Два жителі Харківщини постраждали через детонацію вибухонебезпечних предметів, поранених у результаті ворожих обстрілів за добу не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті ворожих обстрілів біля сіл Ківшарівка та Глушківка Куп'янського району сталися пожежі. У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння, сталася пожежа", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що 52-річний житель Ізюма постраждав унаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, яка сталася, коли він спалював сміття на подвір'ї будинку. Крім того, на березі річки в с. Оскіл Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався та отримав поранення 32-річний чоловік. Обох постраждалих госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

 

 

 

Теги: #постраждалі #харківщина #детонація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:11 19.06.2023
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Миколаєві, є постраждалі

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Миколаєві, є постраждалі

17:56 16.06.2023
Біля с. Здвижівки під Києвом загорівся ліс і почали вибухати залишені окупантами боєприпаси

Біля с. Здвижівки під Києвом загорівся ліс і почали вибухати залишені окупантами боєприпаси

15:49 16.06.2023
Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки зросла до шести - Київська ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки зросла до шести - Київська ОВА

14:12 16.06.2023
Унаслідок ворожого ракетного обстрілу в Київській області постраждали двоє дітей і літня жінка

Унаслідок ворожого ракетного обстрілу в Київській області постраждали двоє дітей і літня жінка

13:44 16.06.2023
Унаслідок ракетної атаки на Київщині постраждало двоє людей - прокуратура

Унаслідок ракетної атаки на Київщині постраждало двоє людей - прокуратура

21:59 14.06.2023
Внаслідок вечірнього обстрілу окупантами Херсона, поранено двох волонтерів – Офіс генпрокурора

Внаслідок вечірнього обстрілу окупантами Херсона, поранено двох волонтерів – Офіс генпрокурора

19:56 13.06.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, бібліотеку та газопровід

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, бібліотеку та газопровід

19:50 13.06.2023
Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 36 осіб

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 36 осіб

18:14 13.06.2023
Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 34 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 34 осіб - голова ОВА

19:13 11.06.2023
Уряд планує наступного тижня визначитися з механізмом компенсацій постраждалим від підриву Каховської ГЕС і забезпеченням регіону водою

Уряд планує наступного тижня визначитися з механізмом компенсацій постраждалим від підриву Каховської ГЕС і забезпеченням регіону водою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські війська мають успіх на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб ЗСУ

Окупанти атакували Україну 35 шахедами, 32 було знищено

ЗС України за добу ліквідували понад 1000 окупантів, 23 артилерійські системи, 8 танків, 15 бронемашин, 10 БПЛА, 1 гелікоптер, 2 системи ППО і 3 крилаті ракети противника

На лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках тривають важкі бої, за добу було 45 бойових зіткнень

Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по місцях зосередження противника

ОСТАННЄ

Українські війська мають успіх на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб ЗСУ

Унаслідок ворожої атаки БПЛА у Львові зафіксовано три влучання у критично важливий об'єкт - голова ОВА

Над Миколаївською областю сили ППО збили три шахеди

Окупанти атакували Україну 35 шахедами, 32 було знищено

Кулеба: Операція з передачі з РФ до Угорщини українських військовополонених була реалізована в політичних інтересах Орбана

У Херсонській області п'ятеро людей дістали поранення через обстріли

ЗС України за добу ліквідували понад 1000 окупантів, 23 артилерійські системи, 8 танків, 15 бронемашин, 10 БПЛА, 1 гелікоптер, 2 системи ППО і 3 крилаті ракети противника

На Лондонській конференції західні партнери оголосять про конкретні фінансові внески у відновлення України

У результаті атаки безпілотниками у Львові змінили маршрут міського транспорту

На територіях, постраждалих у результаті руйнування Каховської ГЕС, підтопленими залишаються 39 населених пунктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА