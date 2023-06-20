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08:44 20.06.2023

Окупанти атакували Україну 35 шахедами, 32 було знищено

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Окупанти атакували Україну 35 шахедами, 32 було знищено

У ніч на 20 червня противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами "Shahed-136/131" по військовим та інфраструктурним об'єктам України, загалом було випущено 35 дронів, із них - 32 знищили сили протиповітряної оборони, повідомляють у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски здійснювалися з північного та південного напрямків - Брянська область та східне узбережжя Азовського моря.

Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалося знищити протиповітряній обороні.

30 "Шахедів" знищено силами і засобами Повітряних Сил, ще два - підрозділами Сухопутних військ", - зазначається в ранковому зведенні.

Повідомляється, що протиповітряна оборона сьогодні працювала в більшості областей України, основний напрямок атаки іранських дронів - Київщина. Тут знищено понад два десятки "Шахедів".

Крім того, вночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою - ракетами "Іскандер-М"/С-300.

 

 

 

Теги: #атака #дрони

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