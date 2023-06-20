Події

08:03 20.06.2023

У результаті атаки безпілотниками у Львові змінили маршрут міського транспорту

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У результаті атаки безпілотниками у Львові змінили маршрут міського транспорту

Після атаки безпілотниками у Львові змушені змінити графік роботи міського транспорту, повідомив мер міста Андрій Садовий у вівторок уранці.

"Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут.

Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку", - написав він у телеграм-каналі.

Крім цього, уточнив мер, на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, щоб не збільшувати трафік.

Раніше про наслідки повітряної атаки в ніч на 20 червня повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він інформував, що за попередніми даними, у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, було загоряння, люди не постраждали.

Раніше повідомлялося, що у Львові було чути звуки вибухів.

Щонайменше тричі було чути звуки стрілянини та вибухів поблизу Львова.

 

 

 

Теги: #атака #львів #наслідки

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