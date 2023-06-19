Сьогодні ввечері та завтра в північних, більшості західних, Вінницькій, Київській областях і Києві оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу

У понеділок увечері та у вівторок у північних, більшості західних, Вінницькій, Київській областях та столиці оголошено І рівень небезпеки (жовтий) через грозу, повідомляє Патрульна поліція України.

"За прогнозами синоптиків, сьогодні ввечері та завтра, 20 червня, у північних, більшості західних та Вінницькій, Київській областях та Києві грози (І рівень небезпеки - жовтий)", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Водіїв просять дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху. Пішоходів - уникати прогулянок біля дерев, парканів, рекламних щитів, будівель і конструкцій, які може зірвати шквальний вітер, і використовувати світловідбивні елементи.

У разі надзвичайної ситуації людей просять телефонувати на номер 102 або повідомляти аварійні служби.