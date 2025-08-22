Синоптики попереджають про сильні дощі та грози в Україні, на сході та південному-сході - град та шквали

Фото: Los Solomas

Укргідрометцентр попереджає про значні дощі та грози майже на всій території, окрім західних та північних областей, на сході та південному-сході країни місцями град і шквали вітру вдень у суботу.

"23 серпня у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях, вночі й на Одещині, вдень і на Харківщині значні дощі; в Україні, крім західних, більшості північних областей, грози; на сході та південному-сході країни вдень місцями град та шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпеченості, жовтий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у п'ятницю.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.