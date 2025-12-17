Інтерфакс-Україна
12:36 17.12.2025

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура не зміниться, місцями тумани

В Україні у четвер, 18 грудня, переважно без опадів, лише на Закарпатті вдень невеликий дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у північних, південно-західних, Тернопільській та Хмельницькій областях туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні країни 6-11°.

В Києві 18 грудня без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 18 грудня в Києві найвища температура була +11,5°С в 1989р., найнижча -21,4°С в 1946р.

У п'ятницю, 19 грудня, по всій Україні без опадів. Місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, вдень у західних областях 1-6° тепла, на півдні країни 4-9°.

В Києві 19 грудня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Теги: #погода #укргідрометцентр

