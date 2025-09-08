Інтерфакс-Україна
Події
14:27 08.09.2025

В Києві та області у другій половині дня очікується гроза

1 хв читати
В Києві та області у другій половині дня очікується гроза
Фото: Los Solomas

Гроза очікується в Києві та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби понеділка, 8 вересня, попереджає Український гідрометцентр.

"Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим в столиці оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Теги: #гідрометцентр #гроза

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 22.08.2025
Синоптики попереджають про сильні дощі та грози в Україні, на сході та південному-сході - град та шквали

Синоптики попереджають про сильні дощі та грози в Україні, на сході та південному-сході - град та шквали

14:47 16.08.2025
У неділю у північних, центральних областях України, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині очікуються грози

У неділю у північних, центральних областях України, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині очікуються грози

16:59 28.07.2025
Найпотужніша за останні роки негода на Вінничині залишила без світла 119 населених пунктів області

Найпотужніша за останні роки негода на Вінничині залишила без світла 119 населених пунктів області

11:05 24.12.2024
Туман утримається в більшості областей України до кінця дня

Туман утримається в більшості областей України до кінця дня

14:17 14.10.2024
Заморозки очікуються майже по всій Україні найближчими ночами - Гідрометцентр

Заморозки очікуються майже по всій Україні найближчими ночами - Гідрометцентр

09:55 20.06.2024
У центрі, на півдні й сході України в четвер очікуються град і шквали

У центрі, на півдні й сході України в четвер очікуються град і шквали

06:34 07.05.2024
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 7 травня, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки - Гідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 7 травня, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки - Гідрометцентр

17:36 11.03.2021
Аваков анонсував реформу гідрометеорологічної служби України

Аваков анонсував реформу гідрометеорологічної служби України

15:44 27.12.2020
У понеділок у Києві сильні пориви вітру, на дорогах – ожеледиця

У понеділок у Києві сильні пориви вітру, на дорогах – ожеледиця

13:06 03.06.2020
Гідрометцентр обіцяє літню погоду в найближчі вихідні дні

Гідрометцентр обіцяє літню погоду в найближчі вихідні дні

ВАЖЛИВЕ

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

ОСТАННЄ

Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі столиці завершено – ДСНС

Російський військовий, обвинувачений у вбивстві полонених у Вовчанську, визнав свою вину

Зеленська планує зустрітися з Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

Реформа шкільного харчування підштовхне партнерів бути активнішими в її підтримці, вважає Зеленська

Лісовий: ми зіткнулися з інформкампанією, спрямованою на зневіру молоді в можливості вчитися в Україні

Цьогорічний саміт Перших леді та джентльменів має відвідати рекордна кількість високих гостей - Зеленська

Правоохоронці затримали злочинне угрупування, яке тероризувало Прикарпаття

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

ВАКС звільнив від відповідальності ексчленів НКРЕКП Формагея та Коваленко у справі "Роттердам+"

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА