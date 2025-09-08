14:27 08.09.2025
В Києві та області у другій половині дня очікується гроза
Фото: Los Solomas
Гроза очікується в Києві та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби понеділка, 8 вересня, попереджає Український гідрометцентр.
"Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим в столиці оголошено I рівень небезпечності (жовтий).