В Києві та області у другій половині дня очікується гроза

Фото: Los Solomas

Гроза очікується в Києві та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби понеділка, 8 вересня, попереджає Український гідрометцентр.

"Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим в столиці оголошено I рівень небезпечності (жовтий).