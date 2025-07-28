Інтерфакс-Україна
Події
16:59 28.07.2025

Найпотужніша за останні роки негода на Вінничині залишила без світла 119 населених пунктів області

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Найпотужніша за останні роки негода на Вінничині залишила без світла 119 населених пунктів області

27–28 липня Вінницьку область накрила негода, яка залишила без електроспоживання 119 населених пунктів регіону з понад 35 тисячами споживачів.

"27-28 липня Вінниччину накрила негода, яку вже назвали найруйнівнішою за останні кілька років. Сильний буревій, гроза та зливи залишили без світла 119 населених пунктів області, а це – понад 35 тисяч споживачів", - повідомило АТ "Вінницяобленерго" на своєму сайті у понеділок.

Найбільшої шкоди негода завдала Могилів-Подільському і Гайсинському районам, а також Мурованим Курилівцям, Літинській та Замостянській дільницям.

"Ураганний вітер та шквали спричинили серйозні пошкодження електромереж: подекуди зруйновано бетонні опори високовольтних ліній, пошкоджено дроти, трансформатори, обладнання", - зазначили в компанії.

Наразі усі аварійно-ремонтні бригади обленерго, а також фахівці восьми структурних одиниць товариства працюють у посиленому режимі.

В компанії проінформували, що на місцях надзвичайних подій енергетики використовують резервні схеми. Відновлення триває цілодобово, у складних погодних умовах, часто в болотистій або важкодоступній місцевості.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у кожен будинок", - наголосили у "Вінницяобленерго".

В компанії звернулися до споживачів з проханням ставитися з розумінням до ситуації.

Теги: #електроспоживання #вінницька_область #гроза

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