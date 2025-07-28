Найпотужніша за останні роки негода на Вінничині залишила без світла 119 населених пунктів області
27–28 липня Вінницьку область накрила негода, яка залишила без електроспоживання 119 населених пунктів регіону з понад 35 тисячами споживачів.
"27-28 липня Вінниччину накрила негода, яку вже назвали найруйнівнішою за останні кілька років. Сильний буревій, гроза та зливи залишили без світла 119 населених пунктів області, а це – понад 35 тисяч споживачів", - повідомило АТ "Вінницяобленерго" на своєму сайті у понеділок.
Найбільшої шкоди негода завдала Могилів-Подільському і Гайсинському районам, а також Мурованим Курилівцям, Літинській та Замостянській дільницям.
"Ураганний вітер та шквали спричинили серйозні пошкодження електромереж: подекуди зруйновано бетонні опори високовольтних ліній, пошкоджено дроти, трансформатори, обладнання", - зазначили в компанії.
Наразі усі аварійно-ремонтні бригади обленерго, а також фахівці восьми структурних одиниць товариства працюють у посиленому режимі.
В компанії проінформували, що на місцях надзвичайних подій енергетики використовують резервні схеми. Відновлення триває цілодобово, у складних погодних умовах, часто в болотистій або важкодоступній місцевості.
"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у кожен будинок", - наголосили у "Вінницяобленерго".
В компанії звернулися до споживачів з проханням ставитися з розумінням до ситуації.