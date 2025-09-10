Інтерфакс-Україна
09:31 10.09.2025

Одна людина постраждала через атаку ворога на Вінниччині

Одна людина постраждала внаслідок нічної повітряної атаки ворогу у Вінницькій області, є пошкодження об'єктів інфраструктури та житла, повідомляє заступниця начальника Вінницької обладміністрації Наталія Заболотна.

"Сьогодні вночі Вінниччина зазнала масованої комбінованої ворожої атаки. Під ударом крилатих ракет та шахедів опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури… Є один постраждалий. Його доставлено в лікарню – стан стабільний. Також в області пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території", - написала Заболотна у Телеграмі.

За інформацією обладміністрації, пожежники працюють над локалізацією пожежі, задіяно 81 особа особового складу та 24 одиниці техніки.

Загалом в ніч проти середи територію Вінницької області атакували 26 російських дронів та 11 крилатих ракет.

Теги: #атака_рф #вінницька_область

