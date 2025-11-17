"Укренерго" обмежуватиме електропостачання всю добу в більшості регіонів

НЕК "Укренерго" у вівторок в більшості регіонів обмежуватиме електроспоживання населенню та промисловості всю добу, повідомила компанія.

"Час і обсяг застосування обмежень у вівторок, 18 листопада будуть такими: графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59 обсягом від 1,5 до 4 черг, графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 0:00 до 23:59", – йдеться у повідомленні НЕК у Телеграм у понеділок.

Таким чином, цілодобові графіки запроваджуються уже кілька днів поспіль. Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.