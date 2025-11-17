Інтерфакс-Україна
Події
18:17 17.11.2025

"Укренерго" обмежуватиме електропостачання всю добу в більшості регіонів

1 хв читати
"Укренерго" обмежуватиме електропостачання всю добу в більшості регіонів

НЕК "Укренерго" у вівторок в більшості регіонів обмежуватиме електроспоживання населенню та промисловості всю добу, повідомила компанія.

"Час і обсяг застосування обмежень у вівторок, 18 листопада будуть такими: графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59 обсягом від 1,5 до 4 черг, графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 0:00 до 23:59", – йдеться у повідомленні НЕК у Телеграм у понеділок.

Таким чином, цілодобові графіки запроваджуються уже кілька днів поспіль. Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Теги: #електроспоживання #обмеження #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:43 16.11.2025
Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

20:30 14.11.2025
В Раді зареєстровано законопроєкт про розширення підстав для обмеження виїзду громадян за кордон

В Раді зареєстровано законопроєкт про розширення підстав для обмеження виїзду громадян за кордон

18:31 14.11.2025
У Києві рух транспорту мостом Метро через Дніпро 15–16 листопада частково обмежуватимуть

У Києві рух транспорту мостом Метро через Дніпро 15–16 листопада частково обмежуватимуть

11:02 14.11.2025
Внаслідок ударів РФ по енергетиці знеструмлено споживачів у трьох областях

Внаслідок ударів РФ по енергетиці знеструмлено споживачів у трьох областях

10:53 13.11.2025
РФ уночі атакувала енергообʼєкти в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

РФ уночі атакувала енергообʼєкти в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

17:54 12.11.2025
Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

18:21 11.11.2025
Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

13:31 11.11.2025
"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

11:37 11.11.2025
Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

20:48 10.11.2025
Енергетики працюють над мінімізацією обмежень електрики, але ситуація може погіршитися з наступними атаками – глава Міненерго

Енергетики працюють над мінімізацією обмежень електрики, але ситуація може погіршитися з наступними атаками – глава Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

Свириденко: проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" мають бути готові у грудні

В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну

Зеленський: новий рівень ППО SAMP-T буде працювати проти балістики ворога

Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

ОСТАННЄ

Росіяни поширюють фейк про взяття під контроль "лівого берега Куп’яньска" – 10-й армійський корпус ЗСУ

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

Держфінмон у 2025р. збільшив суму переданих правоохоронцям матеріалів у 4 рази, але по "Мідас" їх нема – голова

Обвинувачення просить ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 55 млн грн

Уже сформовано шорт-лист кандидатів в НР "Енергоатома" – міністр економіки

Дружина Чернишова в схемі корупції у енергетиці мала псевдонім "Професор"

Свириденко: проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" мають бути готові у грудні

Росіяни впустили вісім бомб на території Білгородської області – ГУР МО

Підсумки експериментального проєкту в ОПК: 370 нових зразків боєприпасів, з них 250 — для безпілотників

Уряд планує сформувати нову НР "Енергоатома" до кінця листопада, НР "Нафтогазу" – у січні-2026р. – Соболев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА