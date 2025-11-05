Інтерфакс-Україна
Події
19:15 05.11.2025

"Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспроживання в усіх регіонах з 8:00 до 22:00

1 хв читати
"Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспроживання в усіх регіонах з 8:00 до 22:00
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

НЕК "Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспоживання з 08:00 до 22:00 в усіх регіонах.

"Час і обсяг застосування обмежень у четвер, 6 листопада будуть такими: графіки погодинних відключень – з 08:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 2 черг, графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 08:00 до 22:00", – йдеться в повідомленні НЕК в Телеграм у середу.

Таким чином, анонсовані на четвер обмеження будуть приблизно на рівні запроваджених у середу, коли вони діяли для населення з 07:00 до 21:00, для промисловості – з 07:00 до 22:00.

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

 

Теги: #електроспоживання #обмеження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 04.11.2025
"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

19:51 03.11.2025
"Укренерго" у вівторок планує обмеження електрики населенню і промисловості

"Укренерго" у вівторок планує обмеження електрики населенню і промисловості

20:50 02.11.2025
Укренерго анонсувала обмеження енергопостачання на 3 листопада

Укренерго анонсувала обмеження енергопостачання на 3 листопада

19:56 31.10.2025
Болгарія обмежила експорт палива до країн ЄС

Болгарія обмежила експорт палива до країн ЄС

18:50 30.10.2025
Обмеження енергопостачання в п’ятницю будуть цілодобовими в усіх регіонах

Обмеження енергопостачання в п’ятницю будуть цілодобовими в усіх регіонах

15:20 30.10.2025
"Укренерго" поновило обмеження електропостачання в усіх регіонах до 22:00

"Укренерго" поновило обмеження електропостачання в усіх регіонах до 22:00

19:38 28.10.2025
"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

20:26 27.10.2025
Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

21:33 26.10.2025
"Укренерго" у понеділок вводить графіки обмеження потужності для промисловості в окремих регіонах

"Укренерго" у понеділок вводить графіки обмеження потужності для промисловості в окремих регіонах

21:04 25.10.2025
Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

ВАЖЛИВЕ

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

ОСТАННЄ

Кількість жертв тайфуну "Калмаегі" на Філіппінах перевищила 110

Фундація Олени Зеленської надала гуманітарну допомогу вже понад 600 великим прийомним родинам

На Чернігівщині через ворожий удар знеструмлено декілька громад

До 9 людей зросла кількість постраждалих через зіткнення автобуса у Києві

ВАКС застосував запобіжний захід до заступниці керівника державного підприємства

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

Міжнародний реєстр збитків RD4U доповнився категорією щодо втрати житла або місця проживання

Справу про заволодіння понад 50 млн грн "Укрзалізниці" скерували до суду - НАБУ

Зеленський і президент Сербії обговорили євроінтеграцію країн

Станом на середу з опаленням 95% будинків у столиці – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА