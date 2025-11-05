"Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспроживання в усіх регіонах з 8:00 до 22:00

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

НЕК "Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспоживання з 08:00 до 22:00 в усіх регіонах.

"Час і обсяг застосування обмежень у четвер, 6 листопада будуть такими: графіки погодинних відключень – з 08:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 2 черг, графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 08:00 до 22:00", – йдеться в повідомленні НЕК в Телеграм у середу.

Таким чином, анонсовані на четвер обмеження будуть приблизно на рівні запроваджених у середу, коли вони діяли для населення з 07:00 до 21:00, для промисловості – з 07:00 до 22:00.

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.