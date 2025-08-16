Інтерфакс-Україна
14:47 16.08.2025

У неділю у північних, центральних областях України, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині очікуються грози

17 серпня у північних, вдень і в більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), попередив Укргідрометцентр.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у попередженні про небезпечні метеорологічні явища.

Теги: #прогноз_погоди #гроза

