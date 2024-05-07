Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 7 травня, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки - Гідрометцентр

У низці областей України вдень 7 травня очікується різке погіршення погодних умов, грози, місцями шквальний вітер 15-20 м/с, оголошено I рівень небезпеки (жовтий), повідомляє Укргідрометцентр у вівторок уранці.

"У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 7 травня в Україні, крім південно-східної частини, грози, подекуди шквали, 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - ідеться в повідомленні.