Події

06:34 07.05.2024

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 7 травня, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки - Гідрометцентр

1 хв читати
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 7 травня, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки - Гідрометцентр

У низці областей України вдень 7 травня очікується різке погіршення погодних умов, грози, місцями шквальний вітер 15-20 м/с, оголошено I рівень небезпеки (жовтий), повідомляє Укргідрометцентр у вівторок уранці.

"У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 7 травня в Україні, крім південно-східної частини, грози, подекуди шквали, 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - ідеться в повідомленні.

Теги: #погода #україна #гідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:15 07.05.2024
Білопільська громада залишилася без електропостачання - Сумська ОВА

Білопільська громада залишилася без електропостачання - Сумська ОВА

00:41 07.05.2024
Війська РФ за минулий день здійснили 31 обстріл 11 громад Сумської області, поранено трьох людей, із них двоє - діти

Війська РФ за минулий день здійснили 31 обстріл 11 громад Сумської області, поранено трьох людей, із них двоє - діти

22:38 06.05.2024
Нідерланди планують постачання F-16 Україні з осені

Нідерланди планують постачання F-16 Україні з осені

22:20 06.05.2024
Макрон вітає "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві

Макрон вітає "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві

21:04 06.05.2024
Сі Цзіньпін підтримає мирну конференцію щодо України, якщо за її проведення виступатимуть і Москва, і Київ

Сі Цзіньпін підтримає мирну конференцію щодо України, якщо за її проведення виступатимуть і Москва, і Київ

17:00 06.05.2024
Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ - заява МЗС

Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ - заява МЗС

16:49 06.05.2024
Шмигаль обговорив із новим прем'єром Ісландії Бенедіктссоном зміцнення співпраці

Шмигаль обговорив із новим прем'єром Ісландії Бенедіктссоном зміцнення співпраці

12:41 06.05.2024
Найближчі дні в Україні будуть теплими, вночі в середу місцями заморозки

Найближчі дні в Україні будуть теплими, вночі в середу місцями заморозки

12:34 06.05.2024
Боррель зазначає, що українські компанії мають виробляти більше озброєння в Україні за підтримки європейських

Боррель зазначає, що українські компанії мають виробляти більше озброєння в Україні за підтримки європейських

11:42 05.05.2024
Помірні дощі прийдуть в Україну найближчими днями

Помірні дощі прийдуть в Україну найближчими днями

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Саміт миру покаже, хто дійсно виступає за рівноправність у світі

Зеленський заслухав доповідь Сирського за підсумками його поїздки на передову

Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ - заява МЗС

Сирський дві доби провів на покровському та курахівському напрямках, ухвалив рішення щодо посилення оборони резервами

У результаті місії ГУР у Криму знищено швидкісний катер ворога

ОСТАННЄ

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 97 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 31 атаку противника

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила два ракетних і 83 авіаудари

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 11 районах скупчення сил противника

У Середземному морі на бойовому чергуванні три ракетоносії "Калібрів"

Окупанти за добу завдали 291 удару по восьми населених пунктах Запорізької області

7 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Старт корабля Boeing Starliner з екіпажом відкладено

Оголошено лауреатів Пулітцерівської премії-2024

Космічна компанія Возняка Privateer купує Orbital Insight і залучає $56,5 млн.

Міноборони Литви має намір провести зміни в структурі збройних сил

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА