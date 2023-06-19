Кличко: Навіть в умовах війни столична влада продовжує оновлювати дороги, роботи майже на всіх об'єктах мають завершити цього року

У Києві тривають капітальні та поточні ремонти доріг: дорожники оновлюють найпроблемніші за станом об'єкти і ті, ремонт яких розпочали раніше, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Навіть в умовах війни столична влада продовжує оновлювати дороги міста, бо інфраструктура потребує належного утримання і оновлення. Наприклад, у березні дорожники відновили капітальні ремонти шести вулиць, які призупиняли через повномасштабне вторгнення російських варварів. Роботи на майже всіх об’єктах мають завершити цього року", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

Зокрема наприкінці травня вже завершили капітальні ремонти вулиць Гетьмана Скоропадського та Шумського. Відновили капремонт Кільцевої дороги на ділянці від Одеської площі до вулиці Територіальної Оборони (колишня вул. Ватутіна).

Капітальні ремонти та реконструкція також тривають іще на восьми об'єктах - на вулиці Липківського, Повітрофлотському проспекті, вулицях Татарській, Трускавецькій, Довженка, Ентузіастів, проспекті Івасюка (колишній просп. Героїв Сталінграда), на Дегтярівському шляхопроводі. Через ремонт цей шляхопровід, який вже перебував в аварійному стані, закрили до 30 листопада. На час робіт проїзд забезпечено в усі напрямки, працюють тимчасові світлофори.

До 30 вересня частково обмежено рух транспорту і на вулиці Щербаківського. Там розпочали масштабний поточний ремонт. Покриття оновлюють на ділянці від площі Марченка до вулиці Вовкогірської (колишня назва - вул. Ставропольська). Частково обмежили рух до 30 вересня і на проспекті Воскресенському (колишній бульвар Перова). У межах ремонту на асфальтове покриття нанесуть захисний шар. Це продовжить термін експлуатації дорожнього покриття і відтермінує виконання капітального ремонту. Поточні ремонти також тривають на вулицях Милославській і Пирогова.

"Останніми роками ми взялися і за ремонти вулиць із бруківки. Після ремонту Володимирського і Подільського узвозів та вулиці Грушевського ремонтують зараз дорожник вулиці Богдана Хмельницького та Шовковичну. Це поточний, не капітальний ремонт. І роблять його силами ШЕУ, з метою економії коштів", - зазначив Віталій Кличко.