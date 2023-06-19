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16:23 19.06.2023

Робота з метою використання заморожених у ЄС активів РФ для України триває - ЄК

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Робота з метою використання заморожених у ЄС активів РФ для України триває - ЄК

Євросоюз продовжує обговорення того, як можуть бути використані для відновлення України заблоковані в ЄС російські авуари, повідомив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Крістіан Віганд.

"Є два різні елементи. Насамперед є приватні активи - активи фізичних осіб і компаній, які можуть заморожуватися. Наразі заморожено еквівалент 24,1 млрд (євро - ІФ-У) активів", - сказав Віганд у понеділок на пресконференції в Брюсселі.

Він пояснив, що це ті активи, які могли бути заморожені в рамках накладених Євросоюзом обмежувальних заходів. Про їх використання для України, за його словами, тривають дискусії з державами-членами ЄС.

"Я особливо маю на увазі нашу пропозицію про кримінальне покарання за порушення санкцій", - уточнив представник ЄК, відповідаючи на запитання, чи є нове в реалізації ідеї конфіскації російських коштів з метою допомоги Україні.

Віганд зазначив, що остання Рада ЄС з юстиції та внутрішніх справ 9 червня узгодила свій підхід на основі цієї пропозиції, і на початку липня мають розпочатися переговори про відповідний союзний регламент з Європарламентом і Єврокомісією.

"У цієї роботи буде результат. Тому що в частині кримінальних покарань тепер можлива конфіскація активів при обході санкцій. Дискусії тривають, і ми сподіваємося, що дуже скоро це буде схвалено", - пояснив прессекретар.

Другий елемент, продовжив Віганд, це державні активи. Він нагадав, що згідно з 10 пакетом антиросійських санкцій оператори та держави-члени ЄС мали повідомити Єврокомісії про заморожені активи російського центробанку. Згідно з їхніми доповідями, заблоковані в Євросоюзі державні активи РФ становлять понад EUR200 млрд.

Дискусії, повідомив представник ЄК, тривають у робочій групі, заснованій шведським головуванням у Раді ЄС.

"Відбулося п'ять засідань, останнє - 25 травня. Робота триває в перспективі майбутньої Європейської ради, яка розгляне, яку вибрати опцію із запропонованих Європейською комісією декілька місяців тому. І лідери мають визначити найкраще використання Європейським Союзом відсотків з цих активів", - зазначив Віганд.

Теги: #євросоюз #відновлення #активи_рф

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