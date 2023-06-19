Події

11:56 19.06.2023

Миколаївська область уже не підтоплена - голова ОВА

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Миколаївська область уже не підтоплена - голова ОВА

У Миколаївській області вода відступила, на території регіону не залишилося підтоплених будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Із 375 будинків, які зазнали підтоплення, усі 375 уже не підтоплені. ДСНС працює щодо відкачування, там додаткові помпи, тобто в нас ситуація стабільна. Більше того, мости, які пішли під воду, які будує Конотопський шляхо-відновлювальний полк і за допомогою UNITED24, - вони вистояли. Ними вже відкрито проїзд", - розповів Кім в ефірі телемарафону.

Він також прокоментував інформацію про виявлення холероподібного вібріона у водоймах області. "Так, справді, ми висіваємо щодня, робимо аналізи, висіваємо деякі кишкові палички, однак потрібно зазначити, що це, зокрема, і сезонна історія. Минулого року приблизно такі самі показники були плюс-мінус без затоплення. Тобто, ситуація важка, але на це накладається також сезонність", - пояснив голова ОВА.

"Я вважаю, що найближчим часом ситуація вирівняється, вода відступила, у нас там 50 см залишилося по Снігурівці, але це вже нижче критичної точки. Можна сказати, що Миколаївська область уже не підтоплена зовсім", - підсумував він.

Теги: #ситуація #миколаївська_область

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