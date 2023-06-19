Блінкен: США та Китай обговорили відповідальне управління відносинами через відкриті канали зв'язку

Державний секретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС КНР Цінь Ган під час зустрічі у Пекіні (Китай) обговорили відповідальне управління відносинами між двома країнами через відкриті канали зв'язку, також держсекретар запросив китайську сторону до Вашингтона для продовження переговорів, повідомляє .

"Сьогодні в Пекіні я зустрівся з держрадником та міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Цинь Ганом і обговорив, як ми можемо відповідально керувати відносинами між нашими двома країнами через відкриті канали зв'язку", - написав Блінкен у мікроблозі Твіттер у неділю.

У прес-службі Держдепу повідомили, що Блінкен наголосив на важливості дипломатії та підтримки цих каналів зв'язку по всьому спектру питань для зниження ризику неправильного сприйняття та прорахунків. Він також порушив низку проблемних питань, а також можливості для вивчення співпраці із спільних транснаціональних питань із КНР, де інтереси обох країн збігаються.

Зазначається, що Блінкен дав зрозуміти, що США завжди відстоюватимуть інтереси та цінності американського народу та працюватимуть зі своїми союзниками та партнерами для просування американського бачення світу, який є вільним, відкритим та підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах.

Сторони наголосили на важливості сприяння обмінам між США та КНР.

Блінкен також запросив главу МЗС КНР до Вашингтона для продовження дискусій, і вони домовилися запланувати взаємний візит у зручний для обох сторін час.

Як повідомлялося, Блінкен у неділю розпочав свій дводенний візит до КНР.

Очікується, що у понеділок 19 червня Блінкен та Цінь Ган проведуть ще одну зустріч, також не виключається, що американський держсекретар зустрінеться з головою канцелярії Комісії ЦК КПК із закордонних справ, високопоставленим китайським дипломатом Ван І.