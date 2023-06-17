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20:57 17.06.2023

Першочергові потреби постраждалих жителів Херсонщини забезпечені, є гостра потреба будматеріалів та побутової техніки – голова ОВА

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Першочергові потреби постраждалих жителів Херсонщини забезпечені, є гостра потреба будматеріалів та побутової техніки – голова ОВА

Глава Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін повідомив, що мешканці, які постраждали від підтоплення, внаслідок підриву армією РФ дамби Каховської ГЕС, забезпечені речами першої необхідності, проте є гостра необхідність у будматеріалах та побутовій техніці.

"Першочергові потреби постраждалих вже забезпечені: їжа, вода, засоби гігієни. Переходимо до наступного етапу ліквідації наслідків аварії. Наразі гостро стоїть питання будівельних матеріалів, павербанків, побутової техніки", - повідомив Прокудін у телеграм-каналі у вечір суботи.

Він також зазначив, що в області є достатня кількість помп для відкачування води та рятувальних човнів.

Серед необхідних на сьогодні речей глава ОВА виділив: лопати, відра, шланги, сміттєві мішки, гумові рукавиці, садовий інвентар, бензопили, будівельні матеріали, мийні та дезінфекційні засоби, портативні газові колонки та балони до них, мийки високого тиску.

"Постраждалим потрібні ліхтарики, павербанки та мобільні телефони, щоб скористатися корисними додатками", - наголосив Прокудін.

Крім того, Глава Херсонської ОВА зазначив, щоб бути в курсі потреб громадян, які постраждали від підтоплення, слід звернутися за номером контакт-центру 0800 101 102.

 

Теги: #україна #підтоплення #ситуація #херсонська

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