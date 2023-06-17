У більшості областей України в наступні дві доби без опадів, температура до 30°

У неділю, 18 червня, у західній частині України дощі, у Карпатах місцями значні дощі та грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°.

На решті територій без опадів, лише в південній частині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 25-30°.

У Києві в неділю без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 18 червня в Києві було зафіксовано 1918 року, вона становила 33,8°, найнижчу вночі - 5,9° у 1911 році.

У понеділок, 19 червня, на Правобережжі та в Криму місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів – до 21°. У східних і західних областях 11-16°. Удень 25-30°, у західних областях 21-26°.

У Києві в понеділок без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.