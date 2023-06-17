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12:22 17.06.2023

Україна перехоплює ініціативу - Росія захищається, але для перемоги необхідна зброя дальністю до 200 км - Міноборони

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Україна перехоплює ініціативу - Росія захищається, але для перемоги необхідна зброя дальністю до 200 км - Міноборони

Українські війська перехоплюють ініціативу на фронті, однак для досягнення перемоги необхідна зброя, яка здатна вражати противника на дальності до 200 км, заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, передає пресслужба відомства.

"Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км", - наголосив заступник міністра.

Він додав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які насамперед захищатимуть українське небо від російських балістичних та інших ракет.

"Минуло більше року війни, і ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом із нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним", - підсумував Гаврилов.

 

Теги: #зброя #зсу #потреби

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