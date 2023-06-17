РФ отримала тимчасову перевагу в повітрі, розмістивши додаткові вертольоти на півдні України - британська розвідка

Російське військове командування після початку українських наступальних операцій на півдні України посилило свої ударні вертолітні сили в регіоні, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Зображення показують, що понад 20 додаткових російських гелікоптерів розгорнуто в аеропорту Бердянська, приблизно за 100 км від лінії фронту", - зазначено в повідомленні у Twitter.

Зазначається, що додаткові вертолітні сили, ймовірно, дали РФ тимчасову перевагу в повітрі.

"У постійному змаганні між авіаційними заходами і контрзаходами Росія, ймовірно, отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей", - зазначається в повідомленні.