Події

12:10 17.06.2023

РФ отримала тимчасову перевагу в повітрі, розмістивши додаткові вертольоти на півдні України - британська розвідка

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РФ отримала тимчасову перевагу в повітрі, розмістивши додаткові вертольоти на півдні України - британська розвідка

Російське військове командування після початку українських наступальних операцій на півдні України посилило свої ударні вертолітні сили в регіоні, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Зображення показують, що понад 20 додаткових російських гелікоптерів розгорнуто в аеропорту Бердянська, приблизно за 100 км від лінії фронту", - зазначено в повідомленні у Twitter.

Зазначається, що додаткові вертолітні сили, ймовірно, дали РФ тимчасову перевагу в повітрі.

"У постійному змаганні між авіаційними заходами і контрзаходами Росія, ймовірно, отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #україна #південь #британська_розвідка

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