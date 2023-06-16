Українські пілоти навчатимуться на літаках JAS 39 Gripen - уряд Швеції

Уряд Швеції ухвалив рішення щодо нового пакета підтримки для України, який було представлено на зустрічі з Контактною групою з питань оборони України в Брюсселі 15 червня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба уряду.

"Підтримка передбачає відрахування до фондів на загальну суму 230 млн шведських крон і доручення шведським збройним силам, зокрема щодо JAS 39 Gripen, і рішення для постачання військової техніки. Загальна вартість цього 12-го пакета підтримки становить близько 250 млн шведських крон", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, перед шведськими збройними силами поставлено завдання ознайомчого навчання українських пілотів і пов'язаного з ними авіаційного персоналу на JAS 39.

"Передісторія полягає в тому, що українські Збройні сили висловили прохання про можливість оперативної оцінки JAS 39, оскільки одним із найнагальніших заходів є зміцнення української ППО із сучасним бойовим авіаційним комплексом", - наголошується в повідомленні.

Крім того, уряд вирішив, що збройні сили реалізують рішення про постачання військової техніки в Україну.

Зазначається, що з 2022 року Швеція поставила велику кількість різних типів систем обладнання, при цьому шведська підтримка з технічного обслуговування обмежувалася підготовкою обладнання з подальшим транспортуванням в Україну.

"Проте більш кваліфіковані системи озброєння і датчики потребують і більш довгострокового рішення з постачання, що передбачає технічну підтримку систем, запасні частини, а також боєприпаси для підтримки оперативної ефективності протягом тривалого часу. Тому збройні сили мають намір розробити довгострокове рішення для постачань кваліфікованих матеріальних систем, таких як Robotsystem 70, Stridsfordon 90, Stridsvagn 122 і Archer, які передано Україні. Система постачання створюється в результаті співпраці між Збройними силами, Шведською адміністрацією оборонних матеріалів і відповідними шведськими промисловими підприємствами", - зазначили в уряді.